Škoda тестирует семиместный электрокроссовер Space на Нюрбургринге

Как отмечает Autoevolution, автомобиль странным образом вышел из строя во время испытаний, но быстрая перезагрузка позволила прототипу снова "ожить". Несмотря на то, что в основе модели лежит платформа MEB, появление подобных проблем при испытаниях – это норма.

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Другое, что привлекло внимание шпионов – это разные колесные диски, поскольку задние диски имели размер 265/45 R20. Несмотря на то, что на задней оси установлены барабанные тормоза, кроссовер выглядел достаточно стабильным в сложных секциях поворотов.

Использование барабанов вместо дисковых тормозов можно объяснить как с точки зрения экономии, так и с точки зрения эффективности, поскольку электромобили в значительной степени зависят от рекуперативного торможения. Кроме того, барабанные тормоза служат гораздо дольше. Continental утверждает, что задний барабанный тормоз хэтчбека ID.3 предлагают интервал обслуживания до 150 000 километров.

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Известно, что трехрядный электрокроссовер от Škoda будет конкурировать с Hyundai Ioniq 9 и его братом Kia EV9. Новинка будет предлагаться в версиях с задним и полным приводом, но не будет иметь 800-вольтовой архитектуры, поскольку платформа MEB поддерживает всего 400 вольт. Поскольку Space будет тяжелее Enyaq, следует ожидать запаса хода в районе 550 километров, если трехрядный кроссовер будет использовать батарею Enyaq емкостью 77 кВт-ч.