Модельна лінійка Škoda отримала нові двигуни

Офіційний дистрибʼютор автомобілів Škoda в Україні, компанія "Єврокар", оголошує про зміни в лінійці двигунів для автомобілів 2026 модельного року.

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Нові двигуни отримали Škoda Kodiaq, Superb, Kamiq та Scala, згодом оновлення отримає і Škoda Octavia. Крім того, для нашого ринку Škoda Superb тепер доступний у новій комплектації та з новим типом кузова.

Škoda Kodiaq: бензиновий двигун 2.0 TFSI (150 кВт)

Найпопулярніший SUV бренду, Škoda Kodiaq, тепер доступний з новим бензиновим двигуном 2.0 TFSI потужністю 150 кВт (204 к.с.). Цей мотор поєднує в собі потужність, плавність ходу та ефективність роботи, що робить Kodiaq ще більш привабливим вибором для тих, хто шукає універсальний автомобіль як для міста, так і для подорожей. Автомобіль з двигуном 2,0 TFSI/150 KW 7DSG 4x4 доступний від 1 717 350 грн залежно від рівня комплектації.

Škoda Superb: два нових дизельних варіанти

Škoda Superb отримала два нові дизельні двигуни: 2.0 TDI потужністю 110 кВт (150 к.с.) та 2.0 TDI потужністю 142 кВт (193 к.с.). Обидва дизельні двигуни поєднують у собі високу потужність та паливну ефективність, що робить модель придатною як для щоденного використання, так і для тривалих подорожей. Завдяки збалансованій динаміці та економічному споживанню пального, Superb залишається комфортним автомобілем бізнес-класу, який також адаптується до потреб активного повсякденного життя.

Автомобіль з двигуном 2.0 TDI/110 kW 7DSG доступний від 1 610 100 грн залежно від комплектації, з двигуном 2.0 TDI/142 kW 7DSG 4x4 – від 1 742 000 грн.

Крім того, доступною для Superb на українському ринку стала комплектація Sportline — спортивний характер, акценти в дизайні, динамічне управління. Відтепер автомобіль можна замовити й у кузові Combi — для ще більшого простору для життя, роботи та подорожей.

Також оновлення торкнулись компактних моделей: Škoda Kamiq та Škoda Scala. Тепер вони доступні з новим ефективним бензиновим двигуном 1.5 TSI потужністю 110 кВт (150 к.с.) у парі з 7-ступеневою DSG. Вартість Škoda Kamiq з оновленим двигуном стартує від 1 068 350 грн, Škoda Scala – від 1 046 850 грн.