Модельная линейка Škoda получила новые двигатели

Официальный дистрибьютор автомобилей Škoda в Украине, компания "Еврокар", объявляет об изменениях в линейке двигателей для автомобилей 2026 модельного года.

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Новые двигатели получили Škoda Kodiaq, Superb, Kamiq и Scala, впоследствии обновление получит и Škoda Octavia. Кроме того, для нашего рынка Škoda Superb теперь доступен в новой комплектации и с новым типом кузова.

Škoda Kodiaq: бензиновый двигатель 2.0 TFSI (150 кВт)

Самый популярный SUV бренда, Škoda Kodiaq, теперь доступен с новым бензиновым двигателем 2.0 TFSI мощностью 150 кВт (204 л.с.). Этот мотор сочетает в себе мощность, плавность хода и эффективность работы, что делает Kodiaq еще более привлекательным выбором для тех, кто ищет универсальный автомобиль как для города, так и для путешествий. Автомобиль с двигателем 2,0 TFSI/150 KW 7DSG 4x4 доступен от 1 717 350 грн в зависимости от уровня комплектации.

Škoda Superb: два новых дизельных варианта

Škoda Superb получила два новых дизельных двигателя: 2.0 TDI мощностью 110 кВт (150 л.с.) и 2.0 TDI мощностью 142 кВт (193 л.с.). Оба дизельные двигатели сочетают в себе высокую мощность и топливную эффективность, что делает модель пригодной как для ежедневного использования, так и для длительных путешествий. Благодаря сбалансированной динамике и экономичному потреблению топлива, Superb остается комфортным автомобилем бизнес-класса, который также адаптируется к потребностям активной повседневной жизни.

Автомобиль с двигателем 2.0 TDI/110 kW 7DSG доступен от 1 610 100 грн в зависимости от комплектации, с двигателем 2.0 TDI/142 kW 7DSG 4x4 – от 1 742 000 грн.

Кроме того, доступной для Superb на украинском рынке стала комплектация Sportline - спортивный характер, акценты в дизайне, динамичное управление. Теперь автомобиль можно заказать и в кузове Combi - для еще большего пространства для жизни, работы и путешествий.

Также обновления коснулись компактных моделей: Škoda Kamiq и Škoda Scala. Теперь они доступны с новым эффективным бензиновым двигателем 1.5 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.) в паре с 7-ступенчатой DSG. Стоимость Škoda Kamiq с обновленным двигателем стартует от 1 068 350 грн, Škoda Scala – от 1 046 850 грн.