Škoda представила новый Enyaq RS: фото, видео

Новые Enyaq RS и Enyaq Coupé RS, как и стандартные версии, имеют дизайн Modern Solid, однако, узнать их можно по спортивным ноткам, глянцевой решеткой радиатора со светодиодной полосой и другим передним бампером с затемненными элементами.

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Стандартные колеса имеют диаметр 20 дюймов, а опционально доступны 21-дюймовые легкосплавные диски со специальными шинами. Покупатели также смогут заказать автомобиль в уникальном цвете Mamba Green, что является эксклюзивным для моделей RS.

Электромобили получили премиальное оборудование и электродвигатели на обеих осях. Благодаря суммарной мощности в 340 лошадиных сил и разгона до первой сотни за 5,4 секунды, Enyaq RS, как в исполнении SUV, так и в кузове Coupé является самой быстрой моделью Škoda. Максимальная скорость обеих версий составляет 180 км/ч.

Кроме того, высокопроизводительные версии имеют адаптивное шасси (DCC) с настройками, специально разработанными для RS, а также систему выбора режимов движения. Емкость батареи составляет 84 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода до 562 километров в версии SUV, и до 568 километров в версии Coupé, поскольку она отличается лучшей аэродинамикой.

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Аккумулятор поддерживает заряд мощностью до 185 кВт, поэтому с 10 до 80 процентов он может зарядиться всего за 26 минут. Напоследок, существует два варианта дизайна интерьера: спортивный RS Lounge и элегантный RS Suite. Lounge украшен микрофиброй Suedia и искусственной кожей с лаймово-зеленой контрастной строчкой и окантовкой, тогда как Suite сочетает кожу и искусственную кожу с серой строчкой и окантовкой.