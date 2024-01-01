Заряженный кроссовер Škoda Elroq RS показали на неделе моды

Специальная спортивная версия Elroq будет представлена во время Миланской недели дизайна 2025 с 8 по 13 апреля. Главные отличия версии RS от обычного кроссовера заключаются в трансмиссии.

Читайте также: Какой была первая Škoda Superb

Флагманская модель RS имеет мощность в 250 кВт (340 л.с.), благодаря двум электродвигателям. Разгон от 0 до 100 км/ч в 5,4 секунды делает Elroq RS самым быстрым серийным автомобилем бренда. В то же время батарея емкостью 84 кВт-ч обеспечивает запас хода в 550 километров.

Она поддерживает заряд до 185 кВт, что позволяет получить от 10 до 80 процентов примерно за 26 минут. Узнать Škoda Elroq RS можно по черным элементам экстерьера и уникальным 21-дюймовым дискам. Другие изменения включают спортивную настройку шасси и рулевого управления, что привело к снижению клиренса на 15 мм на передней оси и до 10 мм сзади.

Салон выполнен преимущественно в черных тонах. Он имеет обивку из микрофибры с зелено-зеленым контрастным швом и декором под карбон сиденья с электрорегулировкой и массажем, а также трехспицевый спортивный руль с подогревом, обтянутый перфорированной кожей с лаймово-зеленой лентой и значком RS.

Также интересно: Какие интересные особенности имеет обновленный Škoda Enyaq

Внимание водителя будет привлекать 5-дюймовая цифровая панель приборов и 13-дюймовый дисплей мультимедиа. Škoda Elroq RS имеет адаптивное шасси DCC, доступное в качестве опции. В таком исполнении кроссовер также будет предлагать до 15 параметров настроек подвески.