Заряджений кросовер Škoda Elroq RS показали на тижні моди

Спеціальну спортивну версію Elroq буде представлено під час Міланського тижня дизайну 2025 з 8 по 13 квітня. Головні відмінності версії RS від звичайного кросовера полягають в трансмісії.

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Флагманська модель RS має потужність у 250 кВт (340 к.с.), завдяки двом електродвигунам. Розгін від 0 до 100 км/год в 5,4 секунди робить Elroq RS найшвидшим серійним автомобілем бренду. Водночас батарея ємністю 84 кВт-год забезпечує запас ходу в 550 кілометрів.

Вона підтримує заряд до 185 кВт, що дозволяє отримати від 10 до 80 відсотків приблизно за 26 хвилин. Впізнати Škoda Elroq RS можна за чорними елементами екстер’єру та унікальними 21-дюймовими дисками. Інші зміни включають спортивне налаштування шасі та рульового керування, що призвело до зниження кліренсу на 15 мм на передній осі та до 10 мм позаду.

Салон виконано переважно в чорних тонах. Він має оббивку з мікрофібр з зелено-зеленим контрастним швом і декором під карбон сидіння з електрорегулюванням та масажем, а також триспицеве спортивне кермо з підігрівом, обтягнуте перфорованою шкірою з лаймово-зеленою стрічкою та значком RS.

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Увагу водія привертатиме 5-дюймова цифрова панель приладів та 13-дюймовий дисплей мультимедіа. Škoda Elroq RS має адаптивне шасі DCC, що доступне в якості опції. У такому виконанні кросовер також пропонуватиме до 15 параметрів налаштувань підвіски.