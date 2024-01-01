Якою була перша Škoda Superb

Superb – це модель, яка випускалась майже століття тому. Хоча в нашій країні її назву чомусь називають “Супер Бе”, насправді вона пишеться та вимовляється злито, “Суперб”.

Ще тоді модель швидко стала синонімом комфортного, витонченого та динамічного водіння навіть на поганому дорожньому покритті. Superb вразив своїм просторим салоном, в якому могли розміститися до семи пасажирів, щедрим обладнанням і винятковою майстерністю. Виробництво тривало до 1949 року.

Також цікаво скільки "Шкод" продається з механікою, а скільки - з АКП

У 2001 році легендарна назва повернулася з першим сучасним поколінням Škoda Superb. Тепер у своєму четвертому поколінні Superb доступний у кузові Hatch або Combi з вибором бензинових і дизельних двигунів, а також з м’якими гібридами та гібридними силовими агрегатами. Гібридні варіанти, що підключаються до електромережі, Superb Combi iV і Superb Hatch iV, пропонують запас ходу до 120 км на електриці. Клієнти також можуть вибрати передній або повний привід.



Технічні інновації та прогрес: 1934–1949 рр.

Навесні 1934 року Škoda представила нове покоління автомобілів з опорною рамою шасі та незалежною підвіскою коліс. У жовтні того ж року компанія вирішила назвати свою флагманську модель «Superb» для найвибагливіших клієнтів.

Серійне виробництво розпочалося в Млада-Болеславі в березні 1935 року. Перша модель, Škoda 640 Superb, була оснащена шестициліндровим двигуном потужністю 40,5 кВт (55 к.с.). З самого початку Superb мав гідравлічні гальма та найсучаснішу електричну систему 12 В.

Родзинкою асортименту був 4,0-літровий двигун V8 потужністю 96 к.с. (70,7 кВт). Пропонуючи щедрий простір для семи пасажирів та їхнього багажу, Superb був доступний з різною довжиною колісної бази та стилями кузова, включаючи відкритий верх і індивідуальний дизайн. До моменту завершення виробництва в 1949 році було виготовлено приблизно 890 легкових автомобілів і 1630 військових похідних, включаючи унікальну версію 4×4.

Також цікаво тест-драйв Skoda Octavia

Чотири покоління

Superb відображає постійну трансформацію Škoda протягом її 130-річної історії. Після 50-річної перерви назва була відроджена у вересні 2001 року з появою першого сучасного покоління Škoda Superb. Цей седан запропонував винятковий внутрішній простір і оснащувався низкою двигунів потужністю від 85 кВт до 142 кВт (193 к.с.), включно з 2,8-літровим двигуном V6 із топовим двигуном з автоматичною коробкою передач Tiptronic і біксеноновими фарами.

Наступні покоління були випущені в 2008, 2015 та 2023 роках. Друге покоління представило більш практичний хетч і, вперше, версію Combi універсал, пропонуючи більш потужні, але ефективні силові агрегати та розширене стандартне обладнання. Третє покоління продовжило цю традицію, об’єднавши передові технології та інноваційний дизайн.

Популярність Superb значно зросла через покоління. Перше сучасне покоління, яке випускалося з 2001 по 2008 рік, було продано 137 000 одиниць. Його наступник, представлений у 2008 році та вперше доступний як седан, так і універсал Combi, досяг 618 000 продажів, причому 65% клієнтів вибрали седан. Третє покоління, випущене в 2015 році, продовжило цей стрімкий курс зростання: було продано 805 000 одиниць, 56% з яких були моделями Combi.

Тепер у своєму четвертому сучасному поколінні Superb продовжує встановлювати нові стандарти. Клієнти можуть вибирати між варіантами кузова універсал Hatch і Combi з бензиновими, дизельними, м’якими гібридами та гібридними силовими агрегатами. На даний момент їх було продано понад 65 000.

Останні гібридні моделі, що підключаються до електромережі, пропонують запас ходу до 120 км. Оснащений передовими технологіями, екологічно чистими матеріалами та інтелектуальними рішеннями, такими як Smart Dials, новий Superb створений для сучасної мобільності.