Тест-драйв Skoda Octavia m-HEV: бензин з дизельним апетитом

Skoda Octavia випускається майже три десятиліття, і весь цей час мала заслужену популярність як на ринку нових, так і вживаних авто. Втім, ера кросоверів суттєво зменшила попит на низькі седани та ліфтбеки. Однак якщо говорити про легкові авто, то Octavia ніколи не втрачала топ-позицій.

Рестайлінг 2024 року довів, що ця модель стала ще більш сучасною, не втративши своїх традиційних переваг. У нас на тесті авто в комплектації Selection, з гібридним силовим агрегатом, який включає в себе 1,5-літровий бензиновий TSI на 110 кВт та семиступеневий робот 7DSG.

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Підтяжка обличчя

Зовні Skoda Octavia 2024 відрізняється від “доресту” формою фар, решітки радіатора та бампера. Насправді для більшості споживачів зміни малопомітні, натомість впізнаваність – стовідсоткова. Типова для “Октавії” форма кузова ліфбтек, гострі грані кузова та світлотехніки, приземистий силует... Помилитись щодо марки та моделі практично неможливо.

В салоні помітно оновлену центральну консоль з сенсорним дисплеєм інформаційно-розважальної системи на 10,25 дюйма. Буває ще більша – до 13 дюймів, але у вищих комплектаціях. Розробники покращили інтерфейс системи, тепер вона підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto. Кермо отримало новий дизайн із «бочечками» та сенсорними кнопками, керувати ними легко та зручно.

Приємно здивувала якість матеріалів салону. Торпедо має кілька рядів, причому один з них зроблений з тканини з прострочкою, а другий – з пластику, який виглядає немов граніт – сірий з білими вкрапленнями.

Сидіння та карти дверей – з кількох видів сірої тканини, дещо твердої, та приємної на дотик. Щось схоже на джинси, хіба що сірих відтінків. Всі ці матеріали роблять салон приємним та світлим, а до «граніту» одразу хочеться доторкнутись та погладити. Втім, це лише один з варіантів оформлення салону, в інших комплектаціях бувають інші рішення.

Нові матеріали та деякі зміни в компонуванні дозволили збільшити простір як візуально, так і реально. Картину доповнює амбієнтне підсвічування, яке створює затишну атмосферу.

Перед водієм – теж повністю цифрова панель приладів, з яскравою та функціональною графікою. Покази приладів великі та зрозумілі, їх вигляд можна змінювати. Джойстик керування коробкою передач невеличкий та зручний. Загалом, ергономіка «Октавії» на висоті – все на місці, все сучасне та зручне. Єдине, що викликає запитання – регулювання звуку та температури. Гучність регулюється сенсорним повзунком, який з першого погляду непомітний. Його легко активувати ненавмисне, коли змінюєш температуру в салоні.

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На другому ряді місця вдосталь, сидиш напівлежачи. Високий тунель перешкоджає третьому пасажиру, а от двом дуже навіть просторо. Для них є дефлектори обдуву та розетки для заряджання смартфонів. Посередині – зручний підлокітник, який можна скласти для перевезення довгих предметів.

Головна перевага «Октавії» – багажник, він тут поза конкуренцією навіть у порівнянні з будь-яким кросовером подібного розміру. У звичайному вигляді він вміщує 600 літрів, а зі складеним заднім рядом – 1555 л. Відсік настільки глибокий, що дістати якийсь невеличкий предмет з глибини дуже важко, навіть повністю нахилившись.

Рухаємося економічно

Під капотом – 1,5-літровий бензиновий турбодвигун, який розвиває 150 к.с., що працює разом з 7-ступеневим «роботом» DSG. Йому допомагає так званий “м’який гібрид” – стартер-генератор з ремінним приводом та невеликим акумулятором. І вони разом поводяться дещо інакше, аніж звичайний бензиновий з DSG.

Головна відмінність – як тільки-но машина набирає ходи та водій відпускає газ, оберти на тахометрі моментально падають: двигун просто глушиться! Аналогічна поведінка і на зупинках – перед світлофорами чи просто в заторах. Але велика перевага перед подібними системами “Старт-Стоп” в тому, що заводиться двигун нечутно, без ривків та вібрацій. Йому допомагає електромотор на стартері-генераторі.

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Головне, що цей гібридний привід дійсно економить пальне. Адже в місті Octavia витрачає приблизно 7 літрів на 100 км, а на трасі – близько 5-6 на сотню. Такому апетиту на трасі сприяє не лише відключення мотора та їзда накатом, але й вимкнення двох циліндрів у режимах, коли багато потужності не потрібно.

Щодо динаміки, то навряд чи електропривід якось її покращує. Авто розганяється до сотні за 8,5 секунд, і це точно той же показник, як цим же мотором без гібрида або з 2,0-літровим дизелем. Щобільше, це навіть на 0,2 секунди швидше, ніж з 1,4-літровим мотором та 8-ступеневим гідротрансформатором.

Підвіска Octavia добре відома за минулими версіями – «збита», не надто м’яка, однак впевнено тримає траєкторію на поворотах, не крениться та не скаче на нерівностях. Так, «лежачі» поліцейські проходить жорсткувато, але більшість дрібних ямочок чи напливів – досить плавно.

Гібрид – як дизель

Оновлена “Октавія” з гібридним приводом коштує 1 238 477 грн, тобто рівно 30 тисяч доларів. Тестова комплектація Selection на $2,2 тисячі дорожча. Майже за такою ж ціною продаються Octavia з 2,0-літровим дизельним двигуном, і показники економічності в ній дуже схожі. Якщо ж кілька літрів на сотню – не принципова економія, то можна взяти варіант з 1,4-літровим мотором та традиційним «автоматом», він буде на 100 тисяч гривень дешевшим за гібрид та дизель.

Таким чином, рестайлінгова Skoda Octavia еволюціонувала як зовні, так і всередині, зберігаючи свою практичність, але додаючи сучасних штрихів. Зовнішні зміни підкреслюють стиль і технологічність, тоді як салон став комфортнішим, функціональнішим і орієнтованим на цифрові рішення. А система м’якого гібриду відчутно економить пальне, наближаючи показники економічності до дизельного варіанту.