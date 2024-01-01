Škoda Octavia тепер доступна з повним приводом

Škoda каже, що Octavia 4x4 доступна виключно з бензиновим 2,0-літровим двигуном TSI, що працює в парі з семиступеневою DSG й видає потужність у 204 “конячки” та 320 Нм крутного моменту. Компанія зазначила, що модифікований силовий агрегат на 14 к.с. потужніший за свого попередника.

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В такому виконанні Octavia Hatch розганяється від 0 до 100 км/год за 6,6 секунди, а універсал – за 6,7 секунди. Максимальна швидкість обох моделей обмежена на позначці у 228 км/год. Зазначається, що система повного приводу Octavia управляється міжосьовою багатодисковою муфтою з електрогідравлічним керуванням за допомогою датчиків, які постійно контролюють умови руху.

Блок керування розраховує та застосовує оптимальний розподіл потужності, що дозволяє перенаправляти до 100% крутного моменту на задню вісь в ідеальних умовах. Якщо всі колеса мають однакове зчеплення, міжосьова муфта розподіляє крутний момент до максимуму 50:50 між передньою та задньою осями.

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Інженери Škoda також удосконалили багатоважільну задню підвіску. Вона забезпечує точне керування колесами, покращуючи керованість, безпеку та комфорт їзди. Škoda Octavia 4x4 має більшу тягову здатність до 1900 кілограмів. Новинка вже доступна для замовлення в комплектаціях Essence, Selection Loft, Lodge, Lounge, Suite і Sportline Design Selections.