Як може виглядати семимісний Škoda Space: подробиці

Як повідомляє Carscoops, новинка стане електричною альтернативою популярному Kodiaq, поєднуючи таку ж інноваційність та ще більшу практичність. Škoda Space є серійною версією концепту Vision 7S, який вперше був представлений у 2022 році.

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Автомобіль матиме довжину в 4,9 метра й, очевидно, дещо спрощену зовнішність порівняно з концепцією. Очікується, що чеський бренд надасть Space останню версію мови дизайну бренду під назвою “Modern Solid” з фірмовою передньою частиною “Tech-Deck Face”.

Концепція Škoda Vision 7S

На рендері Carscoops помітно, що автівка матиме дверні ручки врівень з кузовом та більш квадратний профіль. Позаду Space має тонкі світлодіодні ліхтарі та спойлер. Варто очікувати, що в салоні буде 14,6-дюймовий дисплей з 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів, двоспицевим кермом та проєкцією.

Інтер’єр шоу-кара Škoda Vision 7S

Компанія не розкриває технічні деталі семимісного електричного позашляховика, однак відомо, що він буде заснований на платформі MEB+ від Volkswagen Group, на якій побудовано VW ID.7.

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Можливо, Space запозичить трансмісію ID.7, що оснащений батареєю на 86 кВт-год і електромотором на задній осі потужністю у 210 кВт (282 к.с.), що забезпечує запас ходу WLTP до 709 кілометрів. Також ймовірно, що Škoda Space буде доступний у виконанні як із заднім приводом, так і у повнопривідному виконанні.