Как может выглядеть семиместный Škoda Space: подробности

Как сообщает Carscoops, новинка станет электрической альтернативой популярному Kodiaq, сочетая такую же инновационность и еще большую практичность. Škoda Space является серийной версией концепта Vision 7S, который впервые был представлен в 2022 году.

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Автомобиль будет иметь длину в 4,9 метра и, очевидно, несколько упрощенную внешность по сравнению с концепцией. Ожидается, что чешский бренд предоставит Space последнюю версию языка дизайна бренда под названием “Modern Solid” с фирменной передней частью “Tech-Deck Face”.

Концепция Škoda Vision 7S

На рендере Carscoops заметно, что автомобиль будет иметь дверные ручки вровень с кузовом и более квадратный профиль. Сзади Space имеет тонкие светодиодные фонари и спойлер. Стоит ожидать, что в салоне будет 14,6-дюймовый дисплей с 8,8-дюймовой цифровой панелью приборов, двухспицевым рулем и проекцией.

Интерьер шоу-кара Škoda Vision 7S

Компания не раскрывает технические детали семиместного электрического внедорожника, однако известно, что он будет основан на платформе MEB + от Volkswagen Group, на которой построено VW ID.7.

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Возможно, Space позаимствует трансмиссию ID.7, оснащенный батареей на 86 кВт-ч и электромотором на задней оси мощностью в 210 кВт (282 л.с.), что обеспечивает запас хода WLTP до 709 километров. Также вероятно, что Škoda Space будет доступен в исполнении как с задним приводом, так и в полноприводном исполнении.