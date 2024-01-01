Škoda Kodiaq и Octavia в версии RS получили новые двигатели

Буквы RS означают Rally Sport и используются для идентификации спортивных версии моделей Škoda. Впервые эти буквы появились в 1974 году на раллийных автомобилях Škoda 180 RS и Škoda 200 RS. В то же время первой серийной моделью бренда с этим обозначением стала Octavia RS в 2000 году.

Читайте также: Škoda в Украине объявляет скидки к своему 130-летию

Четвертое поколение бестселлера чешского автопроизводителя вместе с кроссовером Kodiaq 2-го поколения предлагаются с новым двигателем 2.0 TSI мощностью 195 кВт (265 л.с.), что делает их мощнее, чем когда-либо. Компания сообщает, что этот силовой агрегат подвергся значительной оптимизации. Он работает по циклу Отто и соответствует стандартам Евро-6.

Мотор является представителем серии EA888 четвертого поколения. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG DQ 381. К слову, Škoda Kodiaq RS дополнительно оснащен адаптированным ECU (блоком управления двигателя) для повышения крутящего момента и центробежным противовесом для уменьшения шума.

Также интересно: Энтузиасты переделали две раритетные Škoda Octavia на электрички

В результате крутящий момент кроссовера составляет 400 Нм, а в Octavia – 370 Нм. Однако, показатель максимальной скорости лучше у Octavia и ограничен электроникой на отметке 250 км/ч, тогда как Kodiaq может достичь лишь 231 км/ч. Еще одним отличием Kodiaq является наличие стандартной системы полного привода, тогда как Octavia доступна исключительно с передним.

Узнать модели линейки RS можно по более выразительному дизайну экстерьера благодаря аэродинамически оптимизированным элементам, таким как спойлеры и диффузоры на обновленном переднем и заднем бамперах, а также по видимым наконечникам выхлопной системы.

Читайте также: Официально представлен плагин-гибридный Škoda Superb Hatch

Škoda говорит, что коэффициент лобового сопротивления моделей был дополнительно уменьшен благодаря эксклюзивным для RS, аэродинамически оптимизированным легкосплавным дискам с диаметром в 19 дюймов для Octavia и 20 дюймов на Kodiaq. В интерьере присутствуют преимущественно черные специальные сиденья RS с интегрированными подголовниками, дверные панели с красной контрастной строчкой и черная обивка потолка.