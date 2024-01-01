Энтузиасты переделали две раритетные Škoda Octavia на "электрички"

Как сообщает чешский автопроизводитель, условия конкурса были относительно не сложными: готовый электромобиль должен был иметь запас хода до 180 километров. Также было важно, чтобы участники придерживались установленного членами жюри бюджета.

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В результате было реализовано два проекта, созданные под руководством французских автомобильных СМИ в сотрудничестве с поставщиками спортивных запчастей и компонентов. Первая модель получила элегантное название Voltavia.

Автомобиль был создан под эгидой Automobile Propre – онлайн издания, специализирующегося на тематике электромобилей. Она основана на базе Octavia Combi и построена в соответствии с французским законодательством, поэтому имеет относительно сдержанный дизайн, а ее кузов претерпел лишь несколько модификаций для оптимизации аэродинамики.

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Кроме того, рестомод окрашен в цвет Explorer Green, что происходит от концепта Škoda Vision 7S. Оранжевая обивка салона удачно контрастирует вместе с ним и создает узнаваемый образ модели. Электромотор разместили в багажнике. Он выдает 102 лошадиные силы и 220 Нм крутящего момента.

Второй проект под названием Project X, создан командой телешоу Turbo совместно с W-Autosport и Школой дизайна Strate – намного экстремальнее и напоминает американский хот-род. Он основан на базе Octavia Sedan, однако узнать оригинальную машину действительно довольно сложно.

Project X на целых 40 сантиметров шире оригинального автомобиля и предлагает 450 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Сообщается, что на создание рестомода понадобилось более тысячи часов.

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Автомобиль покрыт краской Mamba Green из серии оттенков текущих моделей семейства Škoda RS. Ее создатели говорят, что Project X является доказательством того, что радикализм и акцент на производительности также могут работать в гармонии с электрификацией.