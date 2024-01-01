Ентузіасти переробили дві раритетні Skoda Octavia на "електрички"

Як повідомляє чеський автовиробник, умови конкурсу були відносно не складними: готовий електромобіль повинен був мати запас ходу до 180 кілометрів. Також було важливо, аби учасники дотримались встановленого членами журі бюджету.

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В результаті було реалізовано два проєкти, створені під керівництвом французьких автомобільних ЗМІ у співпраці з постачальниками спортивних запчастин та компонентів. Перша модель отримала елегантну назву Voltavia.

Автівка була створена під егідою Automobile Propre – онлайн видання, що спеціалізується на тематиці електромобілів. Вона заснована на базі Octavia Combi й побудована відповідно до французького законодавства, тому має відносно стриманий дизайн, а її кузов зазнав лише кількох модифікацій для оптимізації аеродинаміки.

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Крім того, рестомод пофарбований в колір Explorer Green, що походить від концепту Škoda Vision 7S. Помаранчева оббивка салону вдало контрастує разом з ним й створює впізнаваний образ моделі. Електромотор розмістили в багажнику. Він видає 102 кінські сили й 220 Нм крутного моменту.

Другий проєкт під назвою Project X, створений командою телешоу Turbo спільно з W-Autosport і Школою дизайну Strate – набагато екстремальніший й нагадує американський хот-род. Він заснований на базі Octavia Sedan, проте впізнати оригінальну автівку справді досить складно.

Project X на цілих 40 сантиметрів ширший за оригінальний автомобіль й пропонує 450 кінських сил та 1000 Нм крутного моменту. Повідомляється, що на створення рестомода знадобилося більше тисячі годин.

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Автівка вкрита фарбою Mamba Green із серії відтінків поточних моделей сімейства Škoda RS. Її творці кажуть, що Project X є доказом того, що радикалізм і акцент на продуктивності також можуть працювати в гармонії з електрифікацією.