Škoda готує новий семимісний електромобіль під назвою Space: шпигунські фото

Шпигуни Carscoops помітили новий трирядний електромобіль Škoda. За чутками, новинка отримає назву Space й буде серійною версією концепту Vision 7S, представленого майже два роки тому. Очікується, що абсолютно нова модель дебютує у 2026 році.

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Повідомляється, що тестовий прототип кросовера проходив випробування у північній Швеції. Електромобіль має суцільний камуфляж, тому роздивитись його елементи дизайну досить важко. Очевидно, що модель також успадкує новий корпоративний стиль Škoda під назвою Modern Solid.

Цікаво, що новинка матиме потаємні дверні ручки та досить обтічний кузов. Силует моделі також досить подібний до концепту Vision 7S. Ззаду автівка оснащена великим спойлером і вертикальними задніми ліхтарями. Чеський автовиробник раніше заявив, що довжина моделі становитиме 4,9 метра, що на 250 міліметрів більше, ніж у поточного Enyaq.

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Фотографам не вдалося добре роздивитися салон, проте раніше Škoda також пообіцяла, що модель буде пропонувати “гнучкість і величезний внутрішній простір”. Також очікується, що Space може бути оснащений 14,6-дюймовою інформаційно-розважальною системою з портретною орієнтації, хоча на цю мить нічого не відомо.

Концепція Škoda Vision 7S

Деталі трансмісії також залишаються в секреті. Концептуальна модель базувалася на платформі MEB і мала акумулятор ємністю 89 кВт-год з запасом ходу понад 600 км. За чутками, серійний кросовер може використовувати трансмісію оновленого Enyaq. Це означає, що покупці можуть отримати максимальну потужність до 286 кінських сил.