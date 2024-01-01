Škoda готовит новый семиместный электромобиль под названием Space: шпионские фото

Шпионы Carscoops заметили новый трехрядный электромобиль Škoda. По слухам, новинка получит название Space и будет серийной версией концепта Vision 7S, представленного почти два года назад. Ожидается, что абсолютно новая модель дебютирует в 2026 году.

Читайте также: Официально представлено новое семейство Škoda Enyaq

Сообщается, что тестовый прототип кроссовера проходил испытания в северной Швеции. Электромобиль имеет сплошной камуфляж, поэтому рассмотреть его элементы дизайна довольно трудно. Очевидно, что модель также унаследует новый корпоративный стиль Škoda под названием Modern Solid.

Интересно, что новинка будет иметь потайные дверные ручки и достаточно обтекаемый кузов. Силуэт модели также достаточно похож на концепт Vision 7S. Сзади машина оснащена большим спойлером и вертикальными задними фонарями. Чешский автопроизводитель ранее заявил, что длина модели составит 4,9 метра, что на 250 миллиметров больше, чем у текущего Enyaq.

Также интересно: Как шаг за шагом собирают автомобили Škoda: видео

Фотографам не удалось хорошо рассмотреть салон, однако ранее Škoda также пообещала, что модель будет предлагать “гибкость и огромное внутреннее пространство”. Также ожидается, что Space может быть оснащен 14,6-дюймовой информационно-развлекательной системой с портретной ориентацией, хотя на данный момент ничего не известно.

Концепция Škoda Vision 7S

Детали трансмиссии также остаются в секрете. Концептуальная модель базировалась на платформе MEB и имела аккумулятор емкостью 89 кВт-ч с запасом хода более 600 км. По слухам, серийный кроссовер может использовать трансмиссию обновленного Enyaq. Это означает, что покупатели могут получить максимальную мощность до 286 лошадиных сил.