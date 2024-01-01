Škoda Kodiaq та Octavia у версії RS отримали нові двигуни

Літери RS означають Rally Sport й використовуються для ідентифікації спортивних версії моделей Škoda. Вперше ці літери з’явились у 1974 році на ралійних автомобілях Škoda 180 RS та Škoda 200 RS. Водночас першою серійною моделлю бренду з цим позначенням стала Octavia RS у 2000 році.

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Четверте покоління бестселера чеського автовиробника разом з кросовером Kodiaq 2-го покоління пропонуються з новим двигуном 2.0 TSI потужністю 195 кВт (265 к.с.), що робить їх потужнішими, ніж будь-коли. Компанія повідомляє, що цей силовий агрегат зазнав значної оптимізації. Він працює за циклом Отто та відповідає стандартам Євро-6.

Мотор є представником серії EA888 четвертого покоління. Він працює в парі з семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG DQ 381. До слова, Škoda Kodiaq RS додатково оснащено адаптованим ECU (блоком керування двигуна) для підвищення крутного моменту та відцентровою противагою для зменшення шуму.

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В результаті крутний момент кросовера становить 400 Нм, а в Octavia – 370 Нм. Проте, показник максимальної швидкості кращий в Octavia й обмежений електронікою на позначці 250 км/год, тоді як Kodiaq може досягнути лише 231 км/год. Ще однією відмінністю Kodiaq є наявність стандартної системи повного приводу, тоді як Octavia доступна виключно з переднім.

Впізнати моделі лінійки RS можна за більш виразним дизайном екстер’єру завдяки аеродинамічно оптимізованим елементам, таким як спойлери та дифузори на оновленому передньому та задньому бамперах, а також за видимими наконечниками вихлопної системи.

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Škoda каже, що коефіцієнт лобового опору моделей був додатково зменшений завдяки ексклюзивним для RS, аеродинамічно оптимізованим легкосплавним дискам з діаметром в 19 дюймів для Octavia та 20 дюймів на Kodiaq. В інтер’єрі присутні переважно чорні спеціальні сидіння RS з інтегрованими підголівниками, дверні панелі з червоною контрастною строчкою та чорна оббивка стелі.