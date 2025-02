Škoda в Україні оголошує знижки до свого 130-річчя

Офіційний імпортер автомобілів Škoda в Україні, компанія “Єврокар”, повідомляє про запуск ювілейних моделей за спеціальними цінами. Акція присвячена 130-річчю бренду Škoda у світі та поширюється на більшість моделей, представлених в Україні.

Škoda Karoq Selection Plus - компактний кросовер пропонується з додатковим пакетом за 0 грн. Серед переваг - функція безконтактного відкриття та закриття багажника за допомогою руху ноги, підігрів всіх сидінь, керма та лобового скла, передні та задні парктроніки, а також мультифункціональна камера.

Škoda Octavia – визнаний бестселер, має два нових рівні комплектації. Octavia Essence Plus додатково оснащена Android Auto та Apple CarPlay, центральною консоллю, центральним підлокітником спереду та індивідуальним керуванням підігріву передніх сидінь, а також швидкісною зарядкою. Octavia Selection Plus забезпечена переднім та заднім парктронікам, багатофункціональною камерою, цифровою панеллю приладів 10 дюймів. Кожна з цих конфігурацій доступна за пів ціни.

Škoda Superb представлений у двох спеціальних конфігураціях: Škoda Superb Selection Business та Škoda Superb L&K Advanced. Перша пропонує підвищений рівень безпеки, комфорту та елегантного екстер'єру, оснащена адаптивним круїз-контролем, камерою 360°, підігрівом керма, сидінь та лобового скла. Друга – дарує топовий рівень комплектації, доповнений сучасною інформаційно-мультимедійною системою, навігаційною системою та проєкційним Head-up дисплеєм з 13-дюймовим екраном.

Найбільший кросовер Škoda Kodiaq тепер доступний із розширеними можливостями у комплектаціях Selection Plus та Sportline Plus. Модифікація Selection Plus оснащена шкіряним інтер’єром, безключовим доступом і 19-дюймовими легкосплавними дисками. Версія Sportline Plus має матричні фари, адаптивний круїз-контроль, шкіряний салон, проєкційний дисплей та інтелектуальні асистенти. Обидві конфігурації Škoda Kodiaq доступні зі знижкою.