Škoda в Украине объявляет скидки к своему 130-летию

Официальный импортер автомобилей Škoda в Украине, компания “Еврокар”, сообщает о запуске юбилейных моделей по специальным ценам. Акция посвящена 130-летию бренда Škoda в мире и распространяется на большинство моделей, представленных в Украине.

Škoda Karoq Selection Plus - компактный кроссовер предлагается с дополнительным пакетом за 0 грн. Среди преимуществ - функция бесконтактного открытия и закрытия багажника с помощью движения ноги, подогрев всех сидений, руля и лобового стекла, передние и задние парктроники, а также мультифункциональная камера.

Škoda Octavia – признанный бестселлер, имеет два новых уровня комплектации. Octavia Essence Plus дополнительно оснащена Android Auto и Apple CarPlay, центральной консолью, центральным подлокотником спереди и индивидуальным управлением подогрева передних сидений, а также скоростной зарядкой. Octavia Selection Plus снабжена передним и задним парктроникам, многофункциональной камерой, цифровой панелью приборов 10 дюймов. Каждая из этих конфигураций доступна за полцены.

Škoda Superb представлен в двух специальных конфигурациях: Škoda Superb Selection Business и Škoda Superb L&K Advanced. Первая предлагает повышенный уровень безопасности, комфорта и элегантного экстерьера, оснащена адаптивным круиз-контролем, камерой 360°, подогревом руля, сидений и лобового стекла. Вторая – дарит топовый уровень комплектации, дополненный современной информационно-мультимедийной системой, навигационной системой и проекционным Head-up дисплеем с 13-дюймовым экраном.

Самый большой кроссовер Škoda Kodiaq теперь доступен с расширенными возможностями в комплектациях Selection Plus и Sportline Plus. Модификация Selection Plus оснащена кожаным интерьером, бесключевым доступом и 19-дюймовыми легкосплавными дисками. Версия Sportline Plus имеет матричные фары, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, проекционный дисплей и интеллектуальные ассистенты. Обе конфигурации Škoda Kodiaq доступны со скидкой.