Škoda Octavia теперь доступна с полным приводом

Škoda говорит, что Octavia 4x4 доступна исключительно с бензиновым 2,0-литровым двигателем TSI, работающий в паре с семиступенчатой DSG и выдает мощность в 204 “лошадки” и 320 Нм крутящего момента. Компания отметила, что модифицированный силовой агрегат на 14 л.с. мощнее своего предшественника.

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В таком исполнении Octavia Hatch разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды, а универсал – за 6,7 секунды. Максимальная скорость обеих моделей ограничена на отметке в 228 км/ч. Отмечается, что система полного привода Octavia управляется межосевой многодисковой муфтой с электрогидравлическим управлением с помощью датчиков, которые постоянно контролируют условия движения.

Блок управления рассчитывает и применяет оптимальное распределение мощности, что позволяет перенаправлять до 100% крутящего момента на заднюю ось в идеальных условиях. Если все колеса имеют равное сцепление, межосевая муфта распределяет крутящий момент до максимума 50:50 между передней и задней осями.

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Инженеры Škoda также усовершенствовали многорычажную заднюю подвеску. Она обеспечивает точное управление колесами, улучшая управляемость, безопасность и комфорт езды. Škoda Octavia 4x4 имеет большую тяговую способность до 1900 килограммов. Новинка уже доступна для заказа в комплектациях Essence, Selection Loft, Lodge, Lounge, Suite и Sportline Design Selections.