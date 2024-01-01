Що приховує QR-код в багажниках Škoda

Автомобілі Škoda відомі своєю практичністю та рішеннями Simply Clever. Насправді їх так багато, що не кожен власник Škoda знає та використовує їх усі відразу. Ось чому нова функція Simply Clever — QR-код — тепер доступна в багажних відділеннях моделей Superb, Kodiaq, Elroq, Enyaq і Enyaq Coupé. Переглядаючи його, користувачі перенаправлятимуться до спеціального відео з докладним описом усіх рішень для інтелектуального завантаження.

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Кожне відео висвітлює повний спектр функцій багажного відділення, включаючи додаткові аксесуари, які клієнти можуть придбати у свого дилера Škoda або в офіційному інтернет-магазині.

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Відеоролики демонструють, як використовувати та зберігати висувний сонцезахисний навіс або кришку багажного відділення, як скласти задні сидіння тощо. Вони також містять розширені поради щодо використання сіткової системи, елементів кріплення, тримачів, відділень, ящиків для зберігання та інших корисних функцій.