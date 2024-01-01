Что скрывает QR-код в багажниках Škoda

Автомобили Škoda известны своей практичностью и решениями Simply Clever. На самом деле их так много, что не каждый владелец Škoda знает и использует их все сразу. Вот почему новая функция Simply Clever - QR-код - теперь доступна в багажных отделениях моделей Superb, Kodiaq, Elroq, Enyaq и Enyaq Coupé. Просматривая его, пользователи будут перенаправляться к специальному видео с подробным описанием всех решений для интеллектуальной загрузки.

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Каждое видео освещает полный спектр функций багажного отделения, включая дополнительные аксессуары, которые клиенты могут приобрести у своего дилера Škoda или в официальном интернет-магазине.

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Видеоролики демонстрируют, как использовать и хранить выдвижной солнцезащитный навес или крышку багажного отделения, как сложить задние сидения и т.п. Они также содержат расширенные советы по использованию сеточной системы, элементов крепления, держателей, отделений, ящиков для хранения и других полезных функций.