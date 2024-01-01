Тест-драйв Skoda Octavia m-HEV: бензин с дизельным аппетитом

Skoda Octavia выпускается почти три десятилетия, и все это время имела заслуженную популярность как на рынке новых, так и подержанных авто. Впрочем, эра кроссоверов существенно уменьшила спрос на низкие седаны и лифтбэки. Однако если говорить о легковых авто, то Octavia никогда не теряла топ-позиций.

Рестайлинг 2024 года доказал, что эта модель стала еще более современной, не потеряв своих традиционных преимуществ. У нас на тесте авто в комплектации Selection, с гибридным силовым агрегатом, который включает в себя 1,5-литровый бензиновый TSI на 110 кВт и семиступенчатый робот 7DSG.

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Подтяжка лица

Внешне Skoda Octavia 2024 отличается от “дореста” формой фар, решетки радиатора и бампера. На самом деле для большинства потребителей изменения малозаметны, зато узнаваемость – стопроцентная. Типичная для “Октавии” форма кузова лифбтек, острые грани кузова и светотехники, приземистый силуэт... Ошибиться относительно марки и модели практически невозможно.

В салоне заметно обновленную центральную консоль с сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы на 10,25 дюйма. Бывает еще больше – до 13 дюймов, но в высших комплектациях. Разработчики улучшили интерфейс системы, теперь она поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Руль получил новый дизайн с "бочечками" и сенсорными кнопками, управлять ими легко и удобно.

Приятно удивило качество материалов салона. Торпедо имеет несколько рядов, причем один из них сделан из ткани с прострочкой, а второй – из пластика, который выглядит словно гранит – серый с белыми вкраплениями.

Сиденья и карты дверей – из нескольких видов серой ткани, несколько твердой, но приятной на ощупь. Что-то похожее на джинсы, разве что серых оттенков. Все эти материалы делают салон приятным и светлым, а к "граниту" сразу хочется прикоснуться и погладить. Впрочем, это лишь один из вариантов оформления салона, в других комплектациях бывают другие решения.

Новые материалы и некоторые изменения в компоновке позволили увеличить пространство как визуально, так и реально. Картину дополняет амбиентная подсветка, которая создает уютную атмосферу.

Перед водителем – тоже полностью цифровая панель приборов, с яркой и функциональной графикой. Показания приборов большие и понятные, их вид можно менять. Джойстик управления коробкой передач небольшой и удобный. В общем, эргономика "Октавии" на высоте – все на месте, все современное и удобное. Единственное, что вызывает вопросы – регулировка звука и температуры. Громкость регулируется сенсорным ползунком, который с первого взгляда незаметен. Его легко активировать нечаянно, когда меняешь температуру в салоне.

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На втором ряду места вдоволь, сидишь полулежа. Высокий тоннель препятствует третьему пассажиру, а вот двум очень даже просторно. Для них есть дефлекторы обдува и розетки для зарядки смартфонов. Посередине – удобный подлокотник, который можно сложить для перевозки длинных предметов.

Главное преимущество "Октавии" – багажник, он здесь вне конкуренции даже по сравнению с любым кроссовером подобного размера. В обычном виде он вмещает 600 литров, а со сложенным задним рядом – 1555 л. Отсек настолько глубокий, что достать какой-то небольшой предмет из глубины очень трудно, даже полностью наклонившись.

Двигаемся экономично

Под капотом – 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, который развивает 150 л.с., работающий вместе с 7-ступенчатым "роботом" DSG. Ему помогает так называемый “мягкий гибрид” – стартер-генератор с ременным приводом и небольшим аккумулятором. И они вместе ведут себя несколько иначе, чем обычный бензиновый с DSG.

Главное отличие – как только машина набирает ход и водитель отпускает газ, обороты на тахометре моментально падают: двигатель просто глушится! Аналогичное поведение и на остановках – перед светофорами или просто в пробках. Но большое преимущество перед подобными системами “Старт-Стоп” в том, что заводится двигатель неслышно, без рывков и вибраций. Ему помогает электромотор на стартере-генераторе.

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Главное, что этот гибридный привод действительно экономит топливо. Ведь в городе Octavia расходует примерно 7 литров на 100 км, а на трассе – около 5-6 на сотню. Такому аппетиту на трассе способствует не только отключение мотора и езда накатом, но и отключение двух цилиндров в режимах, когда много мощности не нужно.

По динамике, то вряд ли электропривод как-то ее улучшает. Авто разгоняется до сотни за 8,5 секунды, и это точно тот же показатель, как этим же мотором без гибрида или с 2,0-литровым дизелем. Более того, это даже на 0,2 секунды быстрее, чем с 1,4-литровым мотором и 8-ступенчатым гидротрансформатором.

Подвеска Octavia хорошо известна по прошлым версиям – "сбитая", не слишком мягкая, однако уверенно держит траекторию на поворотах, не кренится и не скачет на неровностях. Да, "лежачие" полицейские проходит жестковато, но большинство мелких ямочек или наплывов – достаточно плавно.

Гибрид – как дизель

Обновленная “Октавия” с гибридным приводом стоит от 1 238 477 грн, то есть ровно 30 тысяч долларов. Тестовая комплектация Selection на $2,2 тысячи дороже. Почти по такой же цене продаются Octavia с 2,0-литровым дизельным двигателем, и показатели экономичности в ней очень похожи. Если же несколько литров на сотню – не принципиальная экономия, то можно взять вариант с 1,4-литровым мотором и традиционным "автоматом", он будет на 100 тысяч гривен дешевле гибрида и дизеля.

Таким образом, рестайлинговая Skoda Octavia эволюционировала как снаружи, так и внутри, сохраняя свою практичность, но добавляя современных штрихов. Внешние изменения подчеркивают стиль и технологичность, тогда как салон стал комфортнее, функциональнее и ориентированным на цифровые решения. А система мягкого гибрида ощутимо экономит топливо, приближая показатели экономичности к дизельному варианту.