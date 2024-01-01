Тест-драйв Skoda Octavia m-HEV: бензин с дизельным аппетитом
ФОТО: Авто24|
Skoda Octavia m-HEV
Прошлогоднее обновление Skoda Octavia почти незаметно внешне, но имеет более важные технологические изменения. Речь идет о гибридном приводе, который установлен на этом автомобиле и работает довольно нетривиально, но эффективно.
Skoda Octavia выпускается почти три десятилетия, и все это время имела заслуженную популярность как на рынке новых, так и подержанных авто. Впрочем, эра кроссоверов существенно уменьшила спрос на низкие седаны и лифтбэки. Однако если говорить о легковых авто, то Octavia никогда не теряла топ-позиций.
Рестайлинг 2024 года доказал, что эта модель стала еще более современной, не потеряв своих традиционных преимуществ. У нас на тесте авто в комплектации Selection, с гибридным силовым агрегатом, который включает в себя 1,5-литровый бензиновый TSI на 110 кВт и семиступенчатый робот 7DSG.
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Подтяжка лица
Внешне Skoda Octavia 2024 отличается от “дореста” формой фар, решетки радиатора и бампера. На самом деле для большинства потребителей изменения малозаметны, зато узнаваемость – стопроцентная. Типичная для “Октавии” форма кузова лифбтек, острые грани кузова и светотехники, приземистый силуэт... Ошибиться относительно марки и модели практически невозможно.
В салоне заметно обновленную центральную консоль с сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы на 10,25 дюйма. Бывает еще больше – до 13 дюймов, но в высших комплектациях. Разработчики улучшили интерфейс системы, теперь она поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Руль получил новый дизайн с "бочечками" и сенсорными кнопками, управлять ими легко и удобно.
Приятно удивило качество материалов салона. Торпедо имеет несколько рядов, причем один из них сделан из ткани с прострочкой, а второй – из пластика, который выглядит словно гранит – серый с белыми вкраплениями.
Сиденья и карты дверей – из нескольких видов серой ткани, несколько твердой, но приятной на ощупь. Что-то похожее на джинсы, разве что серых оттенков. Все эти материалы делают салон приятным и светлым, а к "граниту" сразу хочется прикоснуться и погладить. Впрочем, это лишь один из вариантов оформления салона, в других комплектациях бывают другие решения.
Новые материалы и некоторые изменения в компоновке позволили увеличить пространство как визуально, так и реально. Картину дополняет амбиентная подсветка, которая создает уютную атмосферу.
Перед водителем – тоже полностью цифровая панель приборов, с яркой и функциональной графикой. Показания приборов большие и понятные, их вид можно менять. Джойстик управления коробкой передач небольшой и удобный. В общем, эргономика "Октавии" на высоте – все на месте, все современное и удобное. Единственное, что вызывает вопросы – регулировка звука и температуры. Громкость регулируется сенсорным ползунком, который с первого взгляда незаметен. Его легко активировать нечаянно, когда меняешь температуру в салоне.
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На втором ряду места вдоволь, сидишь полулежа. Высокий тоннель препятствует третьему пассажиру, а вот двум очень даже просторно. Для них есть дефлекторы обдува и розетки для зарядки смартфонов. Посередине – удобный подлокотник, который можно сложить для перевозки длинных предметов.
Главное преимущество "Октавии" – багажник, он здесь вне конкуренции даже по сравнению с любым кроссовером подобного размера. В обычном виде он вмещает 600 литров, а со сложенным задним рядом – 1555 л. Отсек настолько глубокий, что достать какой-то небольшой предмет из глубины очень трудно, даже полностью наклонившись.
Двигаемся экономично
Под капотом – 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, который развивает 150 л.с., работающий вместе с 7-ступенчатым "роботом" DSG. Ему помогает так называемый “мягкий гибрид” – стартер-генератор с ременным приводом и небольшим аккумулятором. И они вместе ведут себя несколько иначе, чем обычный бензиновый с DSG.
Главное отличие – как только машина набирает ход и водитель отпускает газ, обороты на тахометре моментально падают: двигатель просто глушится! Аналогичное поведение и на остановках – перед светофорами или просто в пробках. Но большое преимущество перед подобными системами “Старт-Стоп” в том, что заводится двигатель неслышно, без рывков и вибраций. Ему помогает электромотор на стартере-генераторе.
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Главное, что этот гибридный привод действительно экономит топливо. Ведь в городе Octavia расходует примерно 7 литров на 100 км, а на трассе – около 5-6 на сотню. Такому аппетиту на трассе способствует не только отключение мотора и езда накатом, но и отключение двух цилиндров в режимах, когда много мощности не нужно.
По динамике, то вряд ли электропривод как-то ее улучшает. Авто разгоняется до сотни за 8,5 секунды, и это точно тот же показатель, как этим же мотором без гибрида или с 2,0-литровым дизелем. Более того, это даже на 0,2 секунды быстрее, чем с 1,4-литровым мотором и 8-ступенчатым гидротрансформатором.
Подвеска Octavia хорошо известна по прошлым версиям – "сбитая", не слишком мягкая, однако уверенно держит траекторию на поворотах, не кренится и не скачет на неровностях. Да, "лежачие" полицейские проходит жестковато, но большинство мелких ямочек или наплывов – достаточно плавно.
Гибрид – как дизель
Обновленная “Октавия” с гибридным приводом стоит от 1 238 477 грн, то есть ровно 30 тысяч долларов. Тестовая комплектация Selection на $2,2 тысячи дороже. Почти по такой же цене продаются Octavia с 2,0-литровым дизельным двигателем, и показатели экономичности в ней очень похожи. Если же несколько литров на сотню – не принципиальная экономия, то можно взять вариант с 1,4-литровым мотором и традиционным "автоматом", он будет на 100 тысяч гривен дешевле гибрида и дизеля.
Таким образом, рестайлинговая Skoda Octavia эволюционировала как снаружи, так и внутри, сохраняя свою практичность, но добавляя современных штрихов. Внешние изменения подчеркивают стиль и технологичность, тогда как салон стал комфортнее, функциональнее и ориентированным на цифровые решения. А система мягкого гибрида ощутимо экономит топливо, приближая показатели экономичности к дизельному варианту.
|Технические характеристики
|Skoda Octavia m-HEV
|ДВИГАТЕЛЬ
|Мягкий гибрид. ДВС: бензиновый, рабочий объем 1498 см3, мощность 150 л.с. при 5000-6000 об/мин., крутящий момент 250 Нм при 1500-3500 об/мин. Стартер-генератор на 48 В, ременной привод.
|ТРАНСМИССИЯ
|Передний привод, 7-скоростная роботизированная коробка передач DSG
|КУЗОВ
|Лифтбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4698/1829/1485 мм, база 2686 мм, снаряженная масса 1387 кг, полезная нагрузка 463–609 кг, объем багажника 600-1555 л, объем бака 45 л
|ПОДВЕСКА
|Передняя –"МакФерсон", задняя – полузависимая. Шины: 205/55 R17, клиренс 105-158 мм.
|ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|Максимальная скорость 229 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 8,5 с. Расход топлива (по WLTP) (комбинированный цикл): 4,5-5,3 л/100 км
|ЦЕНА
|От 1 238 477 грн (без учета дополнительных опций)