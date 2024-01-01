Автоматична та механічна коробки передач: переваги та недоліки

Як зазначає чеський автовиробник, автоматичні коробки передач спрощують керування транспортним засобом і зводять до мінімуму помилки та шкідливі звички водія. Як наслідок, покупці все частіше віддають перевагу саме даному типу КПП.

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Згідно зі статистики Škoda, майже усі моделі бренду, крім Fabia, частіше купують саме з “автоматом”. Однак, попри це, у 2018 році лише 13% покупців Fabia обирали авто з автоматичною коробкою передач, тоді як минулого року цей показник збільшився до 31%.

Інтер’єр Škoda Octavia

Водночас Kodaiq та Superb доступні виключно з автоматичними КПП, а у випадку з Octavia та Karoq співвідношення проданих автівок з “механікою” та “автоматом” становить 20/80 відсотків. Автоматичні трансмісії не лише полегшують досвід водіння, а й пропонують інші переваги, такі як покращена паливна ефективність та точне перемикання передач.

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Крім того, вони також суттєво покращують дизайн інтер’єру. Наприклад, цікавою новинкою останніх років є перенесення селектора КПП з центральної консолі на рульову колонку. Таке розміщення стало можливим завдяки цифровізації, оскільки більше немає потреби в фізичному важелі, що буде безпосередньо з’єднаний з коробкою передач.

Селектор КПП на рульовій колонці в Škoda Superb

Попри серйозну кількість переваг автоматичних трансмісій, механічні коробки передач ще не скоро відійдуть у забуття, оскільки АКПП значно дорожчі у виробництві. Крім того, вони забезпечують прямий зв’язок між водієм та авто й саме це “відчуття контролю” довподоби деяким покупцям. Наостанок, на деяких моделях автомобілів механічні коробки передач трохи легші за автоматичні, що покращує керованість.