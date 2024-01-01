Автоматическая и механическая коробки передач: преимущества и недостатки

Как отмечает чешский автопроизводитель, автоматические коробки передач упрощают управление транспортным средством и сводят к минимуму ошибки и вредные привычки водителя. Как следствие, покупатели все чаще отдают предпочтение именно данному типу КПП.

Читайте также: Škoda Octavia теперь доступна с полным приводом

Согласно статистике Škoda, почти все модели бренда, кроме Fabia, чаще покупают именно с “автоматом”. Однако, несмотря на это, в 2018 году только 13% покупателей Fabia выбирали авто с автоматической коробкой передач, тогда как в прошлом году этот показатель увеличился до 31%.

Интерьер Škoda Octavia

В то же время Kodaiq и Superb доступны исключительно с автоматическими КПП, а в случае с Octavia и Karoq соотношение проданных автомобилей с “механикой” и “автоматом” составляет 20/80 процентов. Автоматические трансмиссии не только облегчают опыт вождения, но и предлагают другие преимущества, такие как улучшенная топливная эффективность и точное переключение передач.

Также интересно: Что скрывает QR-код в багажниках Škoda

Кроме того, они также существенно улучшают дизайн интерьера. Например, интересной новинкой последних лет является перенос селектора КПП с центральной консоли на рулевую колонку. Такое размещение стало возможным благодаря цифровизации, поскольку больше нет необходимости в физическом рычаге, который будет непосредственно соединен с коробкой передач.

Селектор КПП на рулевой колонке в Škoda Superb

Несмотря на серьезное количество преимуществ автоматических трансмиссий, механические коробки передач еще не скоро уйдут в забвение, поскольку АКПП значительно дороже в производстве. Кроме того, они обеспечивают прямую связь между водителем и авто и именно это “ощущение контроля” нравится некоторым покупателям. Напоследок, на некоторых моделях автомобилей механические коробки передач немного легче автоматических, что улучшает управляемость.