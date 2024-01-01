Какой была первая Škoda Superb

Superb – это модель, которая выпускалась почти столетие назад. Хотя в нашей стране ее название почему-то читают “Супер Бе”, на самом деле она пишется и произносится слитно, “Суперб”.

Еще тогда модель быстро стала синонимом комфортного, изящного и динамичного вождения даже на плохом дорожном покрытии. Superb поразил своим просторным салоном, в котором могли разместиться до семи пассажиров, щедрым оборудованием и исключительным мастерством. Производство продолжалось до 1949 года.

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В 2001 году легендарное название вернулось с первым современным поколением Škoda Superb. Теперь в своем четвертом поколении Superb доступен в кузове Hatch или Combi с выбором бензиновых и дизельных двигателей, а также с мягкими гибридами и гибридными силовыми агрегатами. Гибридные варианты, подключаемые к электросети, Superb Combi iV и Superb Hatch iV, предлагают запас хода до 120 км на электричестве. Клиенты также могут выбрать передний или полный привод.



Технические инновации и прогресс: 1934–1949 гг.

Весной 1934 года Škoda представила новое поколение автомобилей с опорной рамой шасси и независимой подвеской колес. В октябре того же года компания решила назвать свою флагманскую модель "Superb" для самых требовательных клиентов.

Серийное производство началось в Млада-Болеславе в марте 1935 года. Первая модель, Škoda 640 Superb, была оснащена шестицилиндровым двигателем мощностью 40,5 кВт (55 л.с.). С самого начала Superb имел гидравлические тормоза и современную электрическую систему 12 В.

Изюминкой ассортимента был 4,0-литровый двигатель V8 мощностью 96 л.с. (70,7 кВт). Предлагая щедрое пространство для семи пассажиров и их багажа, Superb был доступен с разной длиной колесной базы и стилями кузова, включая открытый верх и индивидуальный дизайн. К моменту завершения производства в 1949 году было изготовлено примерно 890 легковых автомобилей и 1630 военных походных, включая уникальную версию 4×4.

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Четыре поколения

Superb отражает постоянную трансформацию Škoda в течение ее 130-летней истории. После 50-летнего перерыва название было возрождено в сентябре 2001 года с появлением первого современного поколения Škoda Superb. Этот седан предложил исключительное внутреннее пространство и оснащался рядом двигателей мощностью от 85 кВт до 142 кВт (193 л.с.), включая 2,8-литровый двигатель V6 с топовым двигателем с автоматической коробкой передач Tiptronic и биксеноновыми фарами.

Следующие поколения были выпущены в 2008, 2015 и 2023 годах. Второе поколение представило более практичный хэтч и, впервые, версию Combi универсал, предлагая более мощные, но эффективные силовые агрегаты и расширенное стандартное оборудование. Третье поколение продолжило эту традицию, объединив передовые технологии и инновационный дизайн.

Популярность Superb значительно возросла через поколение. Первое современное поколение, которое выпускалось с 2001 по 2008 год, было продано 137 000 единиц. Его преемник, представлен в 2008 году и впервые доступен как седан, так и универсал Combi, достиг 618 000 продаж, причем 65% клиентов выбрали седан. Третье поколение, выпущенное в 2015 году, продолжило этот стремительный курс роста: было продано 805 000 единиц, 56% из которых были моделями Combi.

Теперь в своем четвертом современном поколении Superb продолжает устанавливать новые стандарты. Клиенты могут выбирать между вариантами кузова универсал Hatch и Combi с бензиновыми, дизельными, мягкими гибридами и гибридными силовыми агрегатами. На данный момент их было продано более 65 000.

Последние гибридные модели, подключаемые к электросети, предлагают запас хода до 120 км. Оснащен передовыми технологиями, экологически чистыми материалами и интеллектуальными решениями, такими как Smart Dials, новый Superb создан для современной мобильности.