Які цікаві особливості має оновлений Škoda Enyaq

Електричний Škoda Enyaq доступний у версіях SUV та Coupé з похилою лінією даху. Також покупцям доступний варіант Sportline, що відрізнятиметься дещо інакшими агресивнішими бамперами та затемненими елементами.

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Модель пропонується у трьох комплектаціях: Enyaq 60, Enyaq 85 й Enyaq 85x. Версія початкового рівня може запропонувати запас ходу до 437 кілометрів (446 км для Enyaq Coupé) завдяки літій-іонному акумулятору ємністю 63 кВт-год та потужності єдиного електромотора на задній осі в 150 кВт (203 к.с.) й 310 Нм крутного моменту.

Варіант Enyaq 85 відрізняється найвищим запасом ходу в 582 або 591 км залежно від варіанту кузова, оскільки має батарею на 82 кВт-год та потужність електромотора у 210 кВт (285 к.с.). Водночас флагманська версія Enyaq 85x відрізняється наявністю асинхронного електромотора на передній осі, проте загальна потужність трансмісії залишається незмінною.

Максимальна швидкість базового Enyaq обмежена на позначці 160 км/год, тоді як вищі моделі можуть розвивати до 180 км/год. Розгін до 100 км/год становить 8,1 секунди в Enyaq 60 та 6,7 секунд у потужніших версіях. Потужність заряджання батареї теж відрізняється.

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У Enyaq 60 даний становить 165 кВт, в Enyaq 85 - 135 кВт, а у повнопривідної моделі – 175 кВт. Завдяки цьому акумулятор можна зарядити з 10 до 80% за 28 хвилин. Електромобіль також отримав нову функцію - двонаправлене заряджання постійним струмом, що дозволяє акумулятору подвоюватися як додатковий накопичувач енергії вдома.

Крім того, Škoda Enyaq представляє кілька нових деталей Simply Clever. Серед них QR-коду в багажнику, що містить онлайн-інструкції з різних способів максимального використання простору багажника.

Інші помітні функції Simply Clever включають стійкий скребок для льоду з вимірювачем глибини протектора шини, вбудованим у дверну панель багажника, у парасольку у відділенні дверей водія та кишені для мобільних телефонів на спинках передніх сидінь.

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Багажник також має два гачки для сумок і висувну кришку багажника, якою можна керувати одним дотиком. Серед інших інновацій, що підвищують зручність, — функція Heaters, яка автоматично вмикає до чотирьох функцій обігріву, а також передні та задні порти USB-C для швидкої зарядки з потужністю до 45 Вт.

Автомобіль також отримав додаткову систему Intelligent Park Assist з двома новими функціями. Дистанційне паркування дозволяє Enyaq автоматично в’їжджати на паралельні та перпендикулярні паркувальні місця, а власник зможе керувати маневром через додаток MyŠkoda на своєму смартфоні. Після вибору потрібного типу маневру Enyaq самостійно керує, гальмує та рухається.

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Водночас опція Trained Parking дозволяє автомобілю “вивчати” під’їзди довжиною до 50 метрів до п’яти певних місць паркування. Коли збережене місце розпізнається, Enyaq може самостійно заїхати туди автоматично. Завдяки Remote Trained Parking водій може керувати цим навченим маневром паркування поза автомобілем, також за допомогою програми MyŠkoda.