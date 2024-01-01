Какие интересные особенности имеет обновленный Škoda Enyaq

Электрический Škoda Enyaq доступен в версиях SUV и Coupé с наклонной линией крыши. Также покупателям доступен вариант Sportline,, который будет отличаться несколько иными агрессивными бамперами и затемненными элементами.

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Модель предлагается в трех комплектациях: Enyaq 60, Enyaq 85 и Enyaq 85x. Версия начального уровня может предложить запас хода до 437 километров (446 км для Enyaq Coupé) благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 63 кВт-ч и мощности единственного электромотора на задней оси в 150 кВт (203 л.с.) и 310 Нм крутящего момента.

Вариант Enyaq 85 отличается высоким запасом хода в 582 или 591 км в зависимости от варианта кузова, поскольку имеет батарею на 82 кВт-ч и мощность электромотора в 210 кВт (285 л.с.). В то же время флагманская версия Enyaq 85x отличается наличием асинхронного электромотора на передней оси, однако общая мощность трансмиссии остается неизменной.

Максимальная скорость базового Enyaq ограничена на отметке 160 км/ч, тогда как высшие модели могут развивать до 180 км/ч. Разгон до 100 км/ч составляет 8,1 секунды в Enyaq 60 и 6,7 секунды в мощных версиях. Мощность зарядки батареи тоже отличается.

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В Enyaq 60 данный составляет 165 кВт, в Enyaq 85 - 135 кВт, а в полноприводной модели – 175 кВт. Благодаря этому аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% за 28 минут. Электромобиль также получил новую функцию - двунаправленную зарядку постоянным током, что позволяет аккумулятору удваиваться как дополнительный накопитель энергии дома.

Кроме того, Škoda Enyaq представляет несколько новых деталей Simply Clever. Среди них QR-кода в багажнике, содержащий онлайн-инструкции по различным способам максимального использования пространства багажника.

Другие заметные функции Simply Clever включают устойчивый скребок для льда с измерителем глубины протектора шины, встроенным в дверную панель багажника, в зонтик в отделении двери водителя и карманы для мобильных телефонов на спинках передних сидений.

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Багажник также имеет два крючка для сумок и выдвижную крышку багажника, которой можно управлять одним прикосновением. Среди других инноваций, повышающих удобство, - функция Heaters, которая автоматически включает до четырех функций обогрева, а также передние и задние порты USB-C для быстрой зарядки с мощностью до 45 Вт.

Автомобиль также получил дополнительную систему Intelligent Park Assist с двумя новыми функциями. Дистанционная парковка позволяет Enyaq автоматически въезжать на параллельные и перпендикулярные парковочные места, а владелец сможет управлять маневром через приложение MyŠkoda на своем смартфоне. После выбора нужного типа маневра Enyaq самостоятельно управляет, тормозит и движется.

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В то же время опция Trained Parking позволяет автомобилю “изучать” подъезды длиной до 50 метров к пяти определенным местам парковки. Когда сохраненное место распознается, Enyaq может самостоятельно заехать туда автоматически. Благодаря Remote Trained Parking водитель может управлять этим обученным маневром парковки вне автомобиля, также с помощью приложения MyŠkoda.