Укр
Ру

Škoda представила новый Elroq Respectline

Концепция Elroq Respectline – это уникальный автомобиль, созданный для подчеркивания основных ценностей бренда Škoda: взаимного уважения, инклюзии и разнообразия. Шоу-кар представили во время Европейского месяца многообразия, чтобы подчеркнуть важность соблюдения равенства и справедливого отношения к каждому человеку.
Škoda показала новый шоу-кар Elroq Respectline: фото - Auto24

ФОТО: Škoda|

Škoda Elroq Respectline

Даниил Северенчук
logo5 мая, 21:00
logo0
logo0 мин

Чешский автопроизводитель говорит, что главным мотивом дизайна Elroq Respectline является символ “крючок”, используемый в чешской букве “Š”. Таким образом компания почтила многогранное историческое наследие бренда Škoda. Кроме того, компания решила подчеркнуть успех модели Elroq, уже получившей более 55 тысяч заказов с момента дебюта.

Читайте также: Škoda показала дизайн мотоцикла

Официальный публичный дебют концептуального электрокроссовера запланирован 9 мая в Гамбурге в рамках вручения наград участникам конкурса Best Cars 2025 журнала Auto Motor und Sport. Кроме того, шоу-кар также покажут на музыкальном фестивале компании в Млада-Болеславе 10 мая.

Узнать концепт можно по яркой цветовой гамме с символом “крючок”, как главным визуальным мотивом, что взят из нового логотипа бренда. Этот элемент можно встретить как в экстерьере, так и в интерьере автомобиля. В то же время решетка радиатора получила анимированный светодиод, подсвечивающийся в виде радуги, как символ поддержки ЛГБТ+ сообщества.

Также интересно: Заряженный кроссовер Škoda Elroq RS показали на неделе моды

Такая смелая внешность кроссовера является напоминанием о многообразии общества и важности каждой личности, а также акцентирует на индивидуальности и уважении, подчеркивая приверженность бренда Škoda устойчивому развитию.

#Концепции #Фото #Aвтоновинки #Skoda #Новости #Электромобиль