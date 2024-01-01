Škoda представила новый Elroq Respectline

Чешский автопроизводитель говорит, что главным мотивом дизайна Elroq Respectline является символ “крючок”, используемый в чешской букве “Š”. Таким образом компания почтила многогранное историческое наследие бренда Škoda. Кроме того, компания решила подчеркнуть успех модели Elroq, уже получившей более 55 тысяч заказов с момента дебюта.

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Официальный публичный дебют концептуального электрокроссовера запланирован 9 мая в Гамбурге в рамках вручения наград участникам конкурса Best Cars 2025 журнала Auto Motor und Sport. Кроме того, шоу-кар также покажут на музыкальном фестивале компании в Млада-Болеславе 10 мая.

Узнать концепт можно по яркой цветовой гамме с символом “крючок”, как главным визуальным мотивом, что взят из нового логотипа бренда. Этот элемент можно встретить как в экстерьере, так и в интерьере автомобиля. В то же время решетка радиатора получила анимированный светодиод, подсвечивающийся в виде радуги, как символ поддержки ЛГБТ+ сообщества.

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Такая смелая внешность кроссовера является напоминанием о многообразии общества и важности каждой личности, а также акцентирует на индивидуальности и уважении, подчеркивая приверженность бренда Škoda устойчивому развитию.