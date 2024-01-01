Škoda показала дизайн мотоцикла

Концепцию дизайна мотоцикла разработал французский дизайнер Ромен Букай, который работает над экстерьером автомобиля в Škoda Design.

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"Я хотел сделать что-то уникальное и вернуться к истокам бренда. Я ежедневно работаю над автомобилями, а поскольку я также люблю мотоциклы, создание одного было действительно освежающим изменением", - говорит Ромен о том, что его мотивировало.

В его альбоме для рисунков постепенно формировалась современная интерпретация Laurin & Klement Slavia B. Оригинальная версия мотоцикла датируется 1899 годом, то есть он увидел свет в позапрошлом веке. Для этого римейка Ромен использовал футуристический подход 21 века.





Несмотря на электрическое видение, концепт сохраняет характерную форму рамы ранних мотоциклов Laurin & Klement, где когда-то устанавливался двигатель внутреннего сгорания. “Он имел очень характерную форму - рама располагалась вокруг двигателя, защищала его снизу и опускалась ниже, чем остальная конструкция”, - объясняет Ромен. Это инженерное решение послужило архитектурной основой его дизайна.