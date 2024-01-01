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Škoda показала дизайн мотоцикла

Дизайнери Škoda Auto знову глибоко занурилися в історію бренду. Натхненні минулими успіхами, вони переосмислили їх через призму сучасного дизайну. Можливо, скоро буде представлено реінкарнацію мотоцикла Slavia B.
Škoda демонструє дизайн мотоцикла - Auto24
Євген Гудущан
logo22 квітня, 20:20
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Концепцію дизайну мотоцикла розробив французький дизайнер Ромен Букай, який працює над екстер’єром автомобіля в Škoda Design.

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"Я хотів зробити щось унікальне та повернутися до витоків бренду. Я щодня працюю над автомобілями, а оскільки я також люблю мотоцикли, створення одного було справді освіжаючою зміною", - каже Ромен про те, що його мотивувало.

У його альбомі для малюнків поступово формувалася сучасна інтерпретація Laurin & Klement Slavia B. Оригінальна версія мотоцикла датується 1899 роком, тобто він побачив світ у позаминулому столітті. Для цього рімейку Ромен використав футуристичний підхід 21 століття.



Попри електричне бачення, концепт зберігає характерну форму рами ранніх мотоциклів Laurin & Klement, де колись встановлювався двигун внутрішнього згоряння. “Він мав дуже характерну форму — рама розташовувалась навколо двигуна, захищала його знизу та опускалася нижче, ніж решта конструкції”, — пояснює Ромен. Це інженерне рішення послужило архітектурною основою його дизайну.

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