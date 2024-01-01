Škoda тестує свій новий електрокросовер Space з великим причепом: фото

Кросовери мають попит серед покупців через свою високу практичність та місткість, однак деякі водії все ще віддають перевагу бензиновим позашляховикам, коли справа доходить до буксирування вантажів на причепі.

Також на тему: Škoda поділилась тизером нового трирядного електрокросовера

Електромобілі дійсно поки програють традиційним автомобілям за тяговою здатністю та вантажопідйомністю, однак, схоже, компанія Škoda прагне це змінити. Нові шпигунські знімки Carscoops показують, що майбутній кросовер Space зможе перевозити чималі причепи.

Модель буде серійною версією концепту Vision 7S та альтернативою семимісному бензиновому Kodiaq, що побудований на платформі MQB Evo та має буксирувальну здатність у 2500 кілограмів у виконанні vRS. Водночас електричний Space розроблено на архітектурі MEB, яка вже лежить в основі Škoda Enyaq та VW ID.Buzz.

Також цікаво: Які цікаві особливості має оновлений Škoda Enyaq

Двомоторний Enyaq має показник буксирування всього до 1200 кг для причепа з гальмами, а європейський двомоторний ID.Buzz може буксирувати до 1800 кг, якщо він оснащений меншою батареєю ємністю 79 кВт-год, або лише 1600 кг з акумулятором на 86 кВт-год.

Водночас один з ключових конкурентів Space – Kia EV9 здатен буксирувати вражаючі як для електромобіля 2500 кг. Експерти зазначають, що для більшості покупців майбутнього трирядного кросовера від чеського автовиробника цілком вистачить показника в 1800 кілограмів.

Читайте також: Заряджений Škoda Elroq RS показали на тижні моди

Однак, їм доведеться змиритись зі значним зменшенням запасу ходу під час буксирування. Власники електромобілів на платформі MEB з власного досвіду зазначають, що під час буксирування причепа вагою 820 кг вони фіксують падіння запасу ходу на 50-60%. Звичайно, усі характеристики Škoda Space стануть відомі після дебюту моделі, що відбудеться наступного року.