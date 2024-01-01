Škoda поділилась тизером нового трирядного електричного кросовера

2024 рік став рекордний для компанії, оскільки її прибуток становив 2,3 мільярда євро. Торік Škoda поставила 936 000 автомобілів, що на 6,9% більше, ніж у 2023 році. Автовиробник охарактеризував плани на наступний рік, які включають появу нового семимісного електричного кросовера.

Читайте також: Тест-драйв Škoda Octavia m-HEV: бензин з дизельним апетитом

Як відомо, новинка є серійною версією концепції Vision 7S й матиме приблизно такий же розмір, як Kia EV9 чи Hyundai IONIQ 9. Тизерні зображення розкривають дизайн передньої та задньої частини майбутньої автівки.

Загалом, стиль графіки та лінії кузова дуже нагадують дизайн меншого кросовера Epiq, запуск якого в серію також відбудеться наступного року. Відомо, що модель побудована на платформі MEB й матиме довжину приблизно в 4,9 метра.

Також цікаво: Що приховує QR-код в багажниках Škoda

За чутками, кросовер буде доступний як з одним, так і з двома електромоторами та пропонуватиме запас ходу до 700 кілометрів. Ймовірно, поява флагманського електричного позашляховика лише допоможе бренду покращити свій показник продажів.