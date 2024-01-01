Škoda поделилась тизером нового трехрядного электрического кроссовера

2024 год стал рекордный для компании, поскольку ее прибыль составила 2,3 миллиарда евро. В прошлом году Škoda поставила 936 000 автомобилей, что на 6,9% больше, чем в 2023 году. Автопроизводитель охарактеризовал свои планы на следующий год, которые включают появление нового семиместного электрического кроссовера.

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Как известно, новинка является серийной версией концепции Vision 7S и будет иметь примерно такой же размер, как Kia EV9 или Hyundai IONIQ 9. Тизерные изображения раскрывают дизайн передней и задней части будущей машины.

В общем, стиль графики и линии кузова очень напоминают дизайн меньшего кроссовера Epiq, запуск которого в серию также состоится в следующем году. Известно, что модель построена на платформе MEB и будет иметь длину примерно в 4,9 метра.

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По слухам, кроссовер будет доступен как с одним, так и с двумя электромоторами и будет предлагать запас хода до 700 километров. Вероятно, появление флагманского электрического внедорожника только поможет бренду улучшить свой показатель продаж.