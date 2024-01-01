Škoda тестирует свой новый электрокроссовер Space с большим прицепом: фото

Кроссоверы пользуются спросом среди покупателей из-за своей высокой практичности и вместимости, однако некоторые водители все еще отдают предпочтение бензиновым внедорожникам, когда дело доходит до буксировки грузов на прицепе.

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Электромобили действительно пока проигрывают традиционным автомобилям по тяговой способности и грузоподъемности, однако, похоже, компания Škoda стремится это изменить. Новые шпионские снимки Carscoops показывают, что будущий кроссовер Space сможет перевозить немалые прицепы.

Модель будет серийной версией концепта Vision 7S и альтернативой семиместному бензиновому Kodiaq, который построен на платформе MQB Evo и имеет буксировочную способность в 2500 килограммов в исполнении vRS. В то же время электрический Space разработан на архитектуре MEB, которая уже лежит в основе Škoda Enyaq и VW ID.Buzz.

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Двухмоторный Enyaq имеет показатель буксировки всего до 1200 кг для прицепа с тормозами, а европейский двухмоторный ID.Buzz может буксировать до 1800 кг, если он оснащен меньшей батареей емкостью 79 кВт-ч, или только 1600 кг с аккумулятором на 86 кВт-ч.

В то же время один из ключевых конкурентов Space – Kia EV9 способен буксировать впечатляющие как для электромобиля 2500 кг. Эксперты отмечают, что для большинства покупателей будущего трехрядного кроссовера от чешского автопроизводителя вполне хватит показателя в 1800 килограммов.

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Однако, им придется смириться со значительным уменьшением запаса хода при буксировке. Владельцы электромобилей на платформе MEB по собственному опыту отмечают, что при буксировке прицепа весом 820 кг они фиксируют падение запаса хода на 50-60%. Конечно, все характеристики Škoda Space станут известны после дебюта модели, который состоится в следующем году.