Škoda представила новий Elroq Respectline

Чеський автовиробник каже, що головним мотивом дизайну Elroq Respectline є символ “гачек”, що використовується в чеській літері “Š”. Таким чином компанія вшанувала багатогранну історичну спадщину бренду Škoda. Крім того, компанія вирішила підкреслити успіх моделі Elroq, що вже отримала понад 55 тисяч замовлень з моменту дебюту.

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Офіційний публічний дебют концептуального електрокросовера запланований 9 травня в Гамбурзі в рамках вручення нагород учасникам конкурсу Best Cars 2025 журналу Auto Motor und Sport. Крім того, шоу-кар також покажуть на музичному фестивалі компанії в Млада-Болеславі 10 травня.

Впізнати концепт можна за яскравою колірною гамою з символом “гачек”, як головним візуальним мотивом, що взятий з нового логотипу бренду. Цей елемент можна зустріти як в екстер'єрі, так і в інтер'єрі автомобіля. Водночас решітка радіатора отримала анімований світлодіод, що підсвічується у вигляді веселки, як символ підтримки ЛГБТ+ спільноти.

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Така смілива зовнішність кросовера є нагадуванням про різноманіття суспільства та важливість кожної особистості, а також акцентує на індивідуальності й повазі, підкреслюючи відданість бренду Škoda сталому розвитку.