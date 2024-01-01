Škoda представила новий Enyaq RS: фото, відео

Нові Enyaq RS та Enyaq Coupé RS, як і стандартні версії, мають дизайн Modern Solid, проте, впізнати їх можна за спортивними нотками, глянцевою решіткою радіатора зі світлодіодною смугою та інакшим переднім бампером з затемненими елементами.

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Стандартні колеса мають діаметр 20 дюймів, а опціонально доступні 21-дюймові легкосплавні диски зі спеціальними шинами. Покупці також зможуть замовити автомобіль в унікальному кольорі Mamba Green, що є ексклюзивним для моделей RS.

Електромобілі отримали преміальне обладнання та електродвигуни на обох осях. Завдяки сумарній потужності у 340 кінських сил та розгону до першої сотні за 5,4 секунди, Enyaq RS, як у виконанні SUV, так і у кузові Coupé є найшвидшою моделлю Škoda. Максимальна швидкість обох версій становить 180 км/год.

Крім того, високопродуктивні версії мають адаптивне шасі (DCC) з налаштуваннями, спеціально розробленими для RS, а також систему вибору режимів руху. Ємність батареї становить 84 кВт-год. Вона забезпечує запас ходу до 562 кілометрів у версії SUV, та до 568 кілометрів у версії Coupé, оскільки вона відрізняється кращою аеродинамікою.

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Акумулятор підтримує заряд потужністю до 185 кВт, тому з 10 до 80 відсотків він може зарядитись всього за 26 хвилин. Наостанок, існує два варіанти дизайну інтер'єру: спортивний RS Lounge та елегантний RS Suite. Lounge оздоблений мікрофіброю Suedia та штучною шкірою з лаймово-зеленою контрастною строчкою та окантовкою, тоді як Suite поєднує шкіру та штучну шкіру з сірою строчкою та окантовкою.