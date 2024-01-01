Škoda тестує семимісний електрокросовер Space на Нюрбургрингу

Як зазначає Autoevolution, автомобіль дивним чином вийшов з ладу під час випробувань, але швидке перезавантаження дозволило прототипу знову “ожити”. Попри те, що в основі моделі лежить платформа MEB, поява подібних проблем під час випробувань – це норма.

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Інше, що привернуло увагу шпигунів – це різні колісні диски, оскільки задні диски мали розмір 265/45 R20. Попри те, що на задній осі встановлено барабанні гальма, кросовер виглядав досить стабільним в складних секціях поворотів.

Використання барабанів замість дискових гальм можна пояснити як з точки зору економії, так і з точки зору ефективності, оскільки електромобілі значною мірою залежать від рекуперативного гальмування. Крім того, барабанні гальма служать набагато довше. Continental стверджує, що задні барабанні гальма хетчбека ID.3 пропонують інтервал обслуговування до 150 000 кілометрів.

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Відомо, що трирядний електрокросовер від Škoda конкуруватиме з Hyundai Ioniq 9 та його братом Kia EV9. Новинка пропонуватиметься у версіях з заднім та повним приводом, але не матиме 800-вольтової архітектури, оскільки платформа MEB підтримує лише 400 вольт. Оскільки Space буде важчим за Enyaq, слід очікувати запасу ходу в районі 550 кілометрів, якщо трирядний кросовер використовуватиме батарею Enyaq ємністю 77 кВт-год.