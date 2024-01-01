Škoda показала зображення нового Favorit

Дизайнери Škoda Auto знову черпали натхнення з історії бренду. Зображення сучасної реінкарнації моделі Škoda Favorit вже є на офіційному сайті виробника.

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Над проектом працювали молоді дизайнери компанії Людміл Славов та Девід Стінгл, вони спробували створити реінкарнацію Фаворита у сучасному стилі, надавши йому кросоверних рис.

Зовнішність оригінальної моделі Skoda Favorit була створена студією Bertone, ця модель випускалася з 1987 по 1994 рік і стала останньою самостійною розробкою компанії: наступні Шкоди створювалися вже під патронажем концерну Volkswagen.