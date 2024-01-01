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Škoda показала изображение нового Favorit

Skoda решила напомнить о своем наследии и опубликовала рендер новой модели, сделанной по мотивам хэтчбека Skoda Favorit.
Показано изображение нового Škoda Favorit - Auto24
Евгений Гудущан
logo30 мая, 12:00
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Дизайнеры Škoda Auto снова черпали вдохновение из истории бренда. Изображение современной реинкарнации модели Škoda Favorit уже есть на официальном сайте производителя.

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Над проектом работали молодые дизайнеры компании Людмил Славов и Дэвид Стингл, они попытались создать реинкарнацию Фаворита в современном стиле, придав ему кроссоверных черт.

Внешность оригинальной модели Skoda Favorit была создана студией Bertone, эта модель выпускалась с 1987 по 1994 год и стала последней самостоятельной разработкой компании: следующие Шкоды создавались уже под патронажем концерна Volkswagen.

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