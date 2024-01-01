Как работают ассистенты торможения Škoda

Стремясь к максимальной безопасности, модели Škoda оснащены набором сложных систем торможения, способных тормозить и стабилизировать автомобиль без участия водителя, когда это необходимо. Они всегда работают с целью предотвращения столкновения, а их поведение соответствует строгим правилам, основанным на принципе “осторожность никогда не бывает лишней”.

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Front Assist

Это касается, например, системы Front Assist, которая разработана для предотвращения лобовых столкновений или по крайней мере минимизации их последствий. Она активируется не только тогда, когда обнаруживает препятствие или другое транспортное средство, находящееся опасно близко впереди, но и когда рассчитывает, что велосипедист или пешеход может неожиданно пересечь дорогу автомобиля.

Система Front Assist помогает избежать столкновений с транспортными средствами впереди или смягчить их последствия. Это означает, что она также может предупредить вас, если вы приближаетесь к ряду припаркованных автомобилей, которые вы хотите обогнать.

Эти системы иногда могут выдавать предупреждения - или даже вмешиваться - когда водитель уже знает о потенциальной опасности и планирует вовремя отреагировать, например, во время объезда припаркованных автомобилей. Для водителя это может восприниматься как ложная тревога, нарушающая спокойствие. Однако, учитывая, что серьезная авария может произойти всего через несколько секунд невнимательности, это цена за безопасность. Кроме того, никогда нельзя исключать возможность ошибки другого водителя или технического сбоя. Исследования показывают, что экстренное торможение может предотвратить до половины всех аварий.

Автоматическое торможение

Автомобили Škoda оснащены несколькими ассистентами безопасности, которые могут "тормозить" за водителя. Эти системы активируются только тогда, когда обнаруживают неизбежную опасность столкновения. Следующие ассистенты безопасности способны тормозить от имени водителя:

Парковочные датчики с автоматическим торможением – эти датчики обычно сообщают водителю о препятствиях поблизости. Если водитель вовремя не тормозит, функция автоматического торможения может предотвратить незначительные столкновения.

Автоматическое экстренное торможение при движении задним ходом – при движении задним ходом часто возникают рискованные ситуации, такие как выезд из плотного ряда припаркованных автомобилей. Если транспортное средство, велосипедист или пешеход приближается слишком близко, автомобиль может остановиться сам.

Front Assist и Anti-Collision Assist – активируются, когда лобовое столкновение неизбежно. Даже в условиях низкой видимости они могут обнаруживать неосвещенных пешеходов или велосипедистов.

Turn Assist – как часть системы Front Assist, она вмешивается во время поворотов на перекрестках, когда существует риск столкновения со встречным транспортом.

Multi-Collision Brake – если подушки безопасности срабатывают, тормоза автоматически включаются, чтобы остановить транспортное средство и предотвратить дальнейшие столкновения.

Emergency Assist – если система удержания полосы движения обнаруживает, что водитель не реагирует на предупреждения и не держит руки на руле (например, из-за потребности в неотложной медицинской помощи), транспортное средство самостоятельно остановится, включит аварийную сигнализацию и разблокирует двери.

Типичные ситуации, когда автомобиль может неожиданно затормозить, включают парковку в узких местах или движение по неровной естественной местности. “Как только водитель не реагирует на визуальные и звуковые предупреждения, ассистент автоматически тормозит. Поскольку система работает, отражая ультразвуковые волны, она может иногда реагировать на объекты, которые как водитель, так и автомобиль могут легко преодолеть, - такие как бордюры, высокая трава или другие предметы, которые физически не являются фактическими препятствиями, но которые система не может отличить от опасных”, - объясняет Петр Порижка из отдела разработок Škoda.

Датчики парковки с автоматическим торможением останавливают автомобиль, если обнаруживают препятствие во время парковки. Датчики также могут распознавать траву или бордюр как препятствие.

В таких случаях транспортное средство останавливается, но это не означает, что водитель не может завершить маневр. Совет прост: следуйте предупреждению, а если движетесь задним ходом, замедлитесь ниже безопасного порога 1,5 км/ч, после чего ассистент не будет вмешиваться. Такой же подход, в сочетании с максимальной осторожностью, применяется, когда водителю нужно проехать очень близко к препятствию, например, припаркованного автомобиля или столба, имея лишь несколько сантиметров запаса.

“Экстренное торможение может быть внезапным, но оно сигнализирует о потенциальной опасности. Продолжайте маневр, только если вы абсолютно уверены, что можете сделать это безопасно”, – добавляет Порожка. Также стоит помнить, что даже на первый взгляд, безобидная трава может скрывать скрытые твердые препятствия, и не забывайте о зеркалах, когда плотно проезжаете мимо.