Як працюють асистенти гальмування Škoda

Прагнучи максимальної безпеки, моделі Škoda оснащені набором складних систем гальмування, здатних гальмувати та стабілізувати автомобіль без участі водія, коли це необхідно. Вони завжди працюють з метою запобігання зіткненню, а їхня поведінка відповідає суворим правилам, заснованим на принципі “обережність ніколи не буває зайвою”.

Читайте також: Як запаркувати Škoda зі смартфона

Front Assist

Це стосується, наприклад, системи Front Assist, яка розроблена для запобігання лобовим зіткненням або принаймні мінімізації їх наслідків. Вона активується не лише тоді, коли виявляє перешкоду або інший транспортний засіб, що знаходиться небезпечно близько попереду, але й коли розраховує, що велосипедист або пішохід може несподівано перетнути дорогу автомобіля.

Система Front Assist допомагає уникнути зіткнень з транспортними засобами попереду або пом’якшити їх наслідки. Це означає, що вона також може попередити вас, якщо ви наближаєтесь до ряду припаркованих автомобілів, які ви хочете обігнати.

Ці системи іноді можуть видавати попередження — або навіть втручатися — коли водій вже знає про потенційну небезпеку та планує вчасно відреагувати, наприклад, під час об'їзду припаркованих автомобілів. Для водія це може сприйматися як хибна тривога, що порушує спокій. Однак, враховуючи, що серйозна аварія може статися лише через кілька секунд неуважності, це ціна за безпеку. Крім того, ніколи не можна виключати можливість помилки іншого водія або технічного збою. Дослідження показують, що екстрене гальмування може запобігти до половини всіх аварій.

Автоматичне гальмування

Автомобілі Škoda оснащені кількома асистентами безпеки, які можуть «гальмувати» за водія. Ці системи активуються лише тоді, коли виявляють неминучу небезпеку зіткнення. Наступні асистенти безпеки здатні гальмувати від імені водія:

Паркувальні датчики з автоматичним гальмуванням – ці датчики зазвичай повідомляють водія про перешкоди поблизу. Якщо водій вчасно не гальмує, функція автоматичного гальмування може запобігти незначним зіткненням.

Автоматичне екстрене гальмування під час руху заднім ходом – під час руху заднім ходом часто виникають ризиковані ситуації, такі як виїзд з щільного ряду припаркованих автомобілів. Якщо транспортний засіб, велосипедист або пішохід наближається занадто близько, автомобіль може зупинитися сам.

Front Assist та Anti-Collision Assist – активуються, коли лобове зіткнення неминуче. Навіть в умовах низької видимості вони можуть виявляти неосвітлених пішоходів або велосипедистів.

Turn Assist – як частина системи Front Assist, вона втручається під час поворотів на перехрестях, коли існує ризик зіткнення із зустрічним транспортом.

Multi-Collision Brake – якщо подушки безпеки спрацьовують, гальма автоматично вмикаються, щоб зупинити транспортний засіб і запобігти подальшим зіткненням.

Emergency Assist – якщо система утримання смуги руху виявляє, що водій не реагує на попередження і не тримає руки на кермі (наприклад, через потребу у невідкладній медичній допомозі), транспортний засіб самостійно зупиниться, увімкне аварійну сигналізацію та розблокує двері.

Типові ситуації, коли автомобіль може несподівано загальмувати, включають паркування у вузьких місцях або рух по нерівній природній місцевості. “Як тільки водій не реагує на візуальні та звукові попередження, асистент автоматично гальмує. Оскільки система працює, відбиваючи ультразвукові хвилі, вона може іноді реагувати на об’єкти, які як водій, так і автомобіль можуть легко подолати, — такі як бордюри, висока трава або інші предмети, які фізично не є фактичними перешкодами, але які система не може відрізнити від небезпечних”, — пояснює Петр Поріжка з відділу розробок Škoda.

Датчики паркування з автоматичним гальмуванням зупиняють автомобіль, якщо виявляють перешкоду під час паркування. Датчики також можуть розпізнавати траву або бордюр як перешкоду.

У таких випадках транспортний засіб зупиняється, але це не означає, що водій не може завершити маневр. Порада проста: дотримуйтесь попередження, а якщо рухаєтеся заднім ходом, сповільніться нижче безпечного порогу 1,5 км/год, після чого асистент не втручатиметься. Такий самий підхід, у поєднанні з максимальною обережністю, застосовується, коли водієві потрібно проїхати дуже близько до перешкоди, наприклад, припаркованого автомобіля чи стовпа, маючи лише кілька сантиметрів запасу.

“Екстрене гальмування може бути раптовим, але воно сигналізує про потенційну небезпеку. Продовжуйте маневр, лише якщо ви абсолютно впевнені, що можете зробити це безпечно”, – додає Поріжка. Також варто пам’ятати, що навіть на перший погляд, нешкідлива трава може приховувати приховані тверді перешкоди, і не забувайте про дзеркала, коли щільно проїжджаєте повз.