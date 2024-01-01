Як запаркувати Škoda зі смартфона

Автоматичне паркування – це корисна та тепер загальнодоступна функція майже у всіх нових моделях Škoda, включаючи компактну Fabia. Донедавна автономні маневри паркування потрібно було ініціювати та контролювати з салону автомобіля. Тепер деякі моделі Škoda підтримують вдосконалену версію системи під назвою Remote Park Assist.

Ця функція доступна як опція в різних варіантах обладнання або пакетах і дозволяє керувати паркуванням і виїздом з паркування, перебуваючи поруч з автомобілем, за допомогою мобільного застосунку MyŠkoda.

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Які моделі Škoda підтримують дистанційну допомогу при паркуванні?

Дистанційна система допомоги при паркуванні зазвичай пропонується як додаткова функція, залежно від ринку, в певних комплектаціях або пакетах. Автоматична коробка передач завжди обов'язкова. Ви можете перевірити наявність у дилера Škoda.

Enyaq

Enyaq Coupé

Elroq

Kodiaq

Superb

Octavia

Мобільний телефон і ключ у руці

Система дистанційного паркування Remote Park Assist інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні – варто спробувати її лише один раз. Спочатку переконайтеся, що ваш автомобіль під'єднано до застосунку MyŠkoda. Під час першого використання функції Remote Parking система запропонує відсканувати QR-код, підключивши телефон до модуля автомобіля. Після цього, знайшовши відповідне місце для паркування, ви зможете вирішити, чи залишатися в автомобілі, чи вийти з нього.

Натисніть кнопку автоматичного паркування в автомобілі, щоб розпочати пошук відповідного місця для паркування. Після того, як буде знайдено паралельне або перпендикулярне місце, дотримуйтесь інструкцій, що відображаються на дисплеї інформаційно-розважальної системи. Якщо ви вирішите залишитися в транспортному засобі, натисніть кнопку «Пуск» на екрані. Для дистанційного паркування натисніть значок смартфона поруч і зачекайте, поки система запропонує вам вийти з автомобіля. Вийдіть з транспортного засобу, взявши з собою телефон і ключ від машини. У застосунку MyŠkoda виберіть опцію дистанційного паркування та підключіться до автомобіля. Додаток проведе вас через маневр. З міркувань безпеки ви повинні тримати кнопку підтвердження натиснутою протягом усього процесу.

Паркування у тісних місцях

Система дистанційного паркування працює подібно до звичайного автоматичного паркування, але спрощує в'їзд та виїзд з вузьких місць. Škoda офіційно не уточнює, скільки місця потрібно системі, оскільки це залежить від індивідуальних обставин.

Автомобілі з останньою версією цієї функції підтримують як паралельне, так і перпендикулярне паркування, а також можуть виїжджати з паркувальних місць. Знову ж таки, просто відкрийте застосунок MyŠkoda, виберіть «Дистанційне паркування», розпочніть маневр і виберіть, в якому напрямку автомобіль має виїхати з ряду припаркованих транспортних засобів. Якщо водій помилиться, датчики виявлять перешкоду та перервуть процес.

З перпендикулярного положення автомобіль рухається назад прямо, що полегшує посадку пасажирів, коли інші транспортні засоби припарковані занадто близько. З паралельного місця автомобіль рушає вперед, дозволяючи водієві розпочати рух, не повертаючи кермо.

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Зручно та безпечно

Дистанційне паркування не лише зручне, але й дозволяє водіям паркуватися в місцях, яких вони інакше могли б уникнути, або з яких не змогли б зручно вийти з автомобіля. Маневр повністю безпечний, постійно контролюється датчиками, розміщеними навколо автомобіля, які можуть миттєво зупинити процес у разі появи неочікуваної перешкоди.



Процес також переривається, якщо користувач відпускає палець від кнопки паркування в додатку або якщо він занадто далеко відходить від автомобіля. На практиці ця відстань становить близько 3,5 метрів, з теоретичним максимумом 5 метрів. За межами цієї відстані система не може працювати. Хоча автомобіль точний і надійний, водій все ще несе відповідальність за транспортний засіб і повинен тримати його в полі зору.