Хлопець накатав тисячі доносів на порушників паркування та став мільйонером

Своїм особливим хобі Ніклас із Грефенхайніхен у Саксонії-Анхальт дратує більшість водіїв: він робить доноси на порушників паркування у всій Німеччині.

Основним інструментом його захоплення є велосипед, захисного кольору жилет і камера мобільного телефону. Про це на початку жовтня написав німецький таблоїд "Bild".

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Де б він не перебував, у поле зору його камери потрапляють припарковані з порушенням ПДР автомобілі. Фотофіксацію про це відразу ж надсилає в поліцію.

Ніклас пристрасно засуджує незаконне паркування. Фото Henning Schaffner

Самопроголошений "громадський інспектор" в інтерв’ю "Bild" скаржиться, що у Німеччині за інформування не виплачують бонусів. Було б добре це запровадити і якийсь відсоток від штрафів виплачувати інформаторам. Як от у Швеції, де таким помічникам платять.

Який автосервіс обрати? Адже кожен тип автомобіля має свої особливості, які вимагають спеціальних знань на обладнання. Одна з найбільших мереж автосервісів в Україні, які мають спеціалізовані інструменти та професійний персонал - Bosch Auto Service. А для власників дизельних авто працює Bosch Diesel Service, де знаються саме на цих типах двигунів. Рекламна інформація

Добре там, де Нікласа немає

Хлопець наводить приклад, коли б він це робив у Уппсалі, що північніше Стокгольма, то мав би офіційну винагороду. Там за повідомлення про незаконне паркування, на яке виписують штраф, автору повідомлення платять винагороду в розмірі 100 крон, що трохи менш як 9 євро.

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Якби це було у Німеччині, то його гаманець мав би солідне наповнення. Враховуючи його активність, сума обернулася б на кілька десятків тисяч євро. На цій царині він став справжнім профі, здав поліції у 2023 році понад 4000 порушників, які неправильно припаркували свої автомобілі.

Пройти повз припарковані на велодоріжках чи тротуарах автівки Ніклас просто не в змозі – фотофіксує і відправляє. Фото: відкриті джерела

Якщо точніше, то накатав понад 4200 доносів. Робить це доволі професійно, вказуючи не тільки час, місце, але й при потребі ще й додає фото замірів відносно розташування автівок до дорожніх знаків.

Подекуди ці відстані в зоні заборони сягають кількох дециметрів, а це вже трактується як порушення ПДР.

Його ненавидять і водночас обожнюють

Знань ПДР хлопцеві не бракує. Особливо у сегменті паркування. Ніклас Маттеї вже називає себе майстром німецького інформування і все активніше захоплюється пошуком випадків незаконного паркування.

Хтось називає це хобі, хтось – хворобою, але фанатів у хлопця досить багато. Як і ворогів.

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Ніклас в оточенні випускників середньої школи під час візиту до Бад-Доберану. Фото: Henning Schaffner

Скажімо, у Потсдамі за аматором-поліцейським спостерігало кілька десятків людей, які повсюди його супроводжували й спостерігали за роботою. Хлопець протягом трьох годин "поставив на вуха" всю поліцію. Він просто пройшовся вулицями міста і протягом трьох годин надіслав до місцевої поліції 50 повідомлень.

Сам собі ревізор

Основним робочим інструментарієм є велосипед, помаранчевий одяг та камера в телефоні. Фото: berliner-kurier

Одного разу хлопця на залізничній станції Бад-Доберана зустрічав і супроводжував по місту зі своєю свитою сам бургоміст.

А все тому, що мер Йохен Аренц побився об заклад, що зірковий гість не зможе зареєструвати порушення більш як десять машин.

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Дивак, треба знати Нікласа, який навіть з рулеткою зробить замір і порушника знайде. Програв з тріском.

Аматор-поліцейський чи просто "стукач"?

За короткий час Ніклас Маттеї збільшив охоплення в Instagram і TikTok. Попри те, що тон у коментарях часто буває різкий, за ним стежать понад 100 000 людей.

В багатьох містах з’явилися послідовники, кількість повідомлень про незаконні паркування зростає в десятки разів – службі громадського порядку міст на п’яти вже наступають аматори.

Звісно, багато хто ставиться до таких дій вороже – вважають стукачем. Інколи виникають навіть протистояння з порушниками.

Якщо станеться, то і на маму донос накатає

Кумедних, шокових і резонансних історій вистачає. Якось під час турне Нікласа в Гамбург відомий ютубер Леон Машер опублікував відео на своєму каналі про те, як хлопець фіксує порушення паркування.

Ніклас навіть на звичайній прогулянці поблизу дому вишукує привід для чергового інформування, читай доносу. Скриншот: Авто24

Ось тоді ютубер поставив провокаційне запитання, що увійшло в документальний фільм, пише berliner-kurier.de.

Зірка YouTube поцікавився, чи повідомить хлопець про свою матір, якщо та порушить ПДР: "Скажімо, ваша мама припаркувалася неправильно, а ви про це повідомите"?

Відповідь шокувала: "Всі рівні перед законом".

Ну от, один в один радянський Павлик Морозов, який написав донос в міліцію на своїх батьків.

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Дивуватися не потрібно, оскільки вже в репортажі Spiegel TV, героєм якого став відомий самопроголошений інспектор-аматор, можна було побачити, як Ніклас фіксує порушення стоянки, вчинене його сусідом.

Інший випадок також здивував. Ніклас зафіксував порушення медичними працівниками, які доставили його до лікарні після нападу, що викликало резонанс:

"Хоча у мене була лише травма руки, яка не загрожувала життю, вони їхали з проблисковими маячками та зловживали використанням спеціальних прав і переваги відповідно до розділу 35, параграф 5a StVO", – повідомив хлопець.

Щоправда, з медиками хлопець розійшовся з миром, в поліцію повідомлення не надсилав, але зауваження їм зробив – негоже, мовляв, навіть за умови зіркової особи вносити такими діями дискомфорт у дорожній рух, зловживаючи наданими пріоритетами.

Полювання на порушників і грошовита слава

Від своїх турне по містах та повідомлень у поліцію про порушення водіями правил паркування хлопець жодної копійки не отримує. Прокльонів вистачає.

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Однак негатив власників авіток компенсує гарне джерело грошових надходжень від участі в телепрограмах, телешоу та від рекламних угод.

Гроші посипалися на хлопця мало не з неба. Він доволі часто з’являється на телебаченні поряд з зірками, оскільки сам вже став зіркою. Його видно в рекламних сюжетах і рекламних кампаніях.

Взяти інтерв'ю і у головного інформатора Німеччини вважають за доцільне найрейтинговіші канали країни. Фото: Einsatz-Report24

За великі гонорари його замовляють на дискотеки, свята міст, так звані корпоративні заходи, де кожен охочий бажає сфотографуватися зі справжнім мисливцем за порушниками паркування. Запрошень вистачає. Доводиться вже навіть складати графік і вибирати найбільш "хлібні" замовлення.

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Він став справжнім майстром реклами. До речі, його сторінка в Facebook так і називається Anzeigenhauptmeister, тобто Майстер реклами. І це доволі "хлібна" ніша.

Багатий, але скупий

"Я сам і пальцем не поворухну. Я чекаю, поки компанії звернуться до мене, а потім говорю те, що вони хочуть почути, і отримую за це гроші", – повідомив юнак для Bild.

При цьому Ніклас не приховує, що скупий, як герой мультфільму Скрудж Макдак.

"Я люблю приймати пожертвування, але сам нікому нічого не жертвую, тому що чужі біди не моя справа", – дав якось хлопець відсіч не дуже приязним коментаторам в одному зі своїх постів у Facebook.

Наразі його активи знаходяться в низькому семизначному діапазоні. Ці статки ростуть від регулярних гонорарів.

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Між тими корпоративами, виступами та телезніманням Ніклас Маттеї знаходить час поїхати в чергове турне по Німеччині й навіть по сусідніх країнах, де зафіксувати все те, що неправильно припарковано.

Цікаво, що хлопець зненацька наскок в міста не робить, а інформує про дату поїздки та прибуття заздалегідь. Водії на час візиту стають дисциплінованими – зразок законослухняності.

Якщо автомобіль перекрив велосипедну доріжку, то тут основною зброєю є камера телефону і - повідомлення в поліцію. Фото: Oliver Berg

Якщо не всі, то більшість намагається не порушувати правил паркування. Але треба знати Нікласа – знайде порушення й законну підставу для штрафу й інформування там, де інші її не бачать.