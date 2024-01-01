Парень накатал тысячи доносов на нарушителей парковки и стал миллионером

Своим особым хобби Никлас из Грефенхайнихен в Саксонии-Анхальт раздражает большинство водителей: он делает доносы на нарушителей парковки по всей Германии.

Основным инструментом его увлечения является велосипед, защитного цвета жилет и камера мобильного телефона. Об этом в начале октября написал немецкий таблоид "Bild".

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Где бы он ни находился, в поле зрения его камеры попадают припаркованные с нарушением ПДД автомобили. Фотофиксацию об этом сразу же отправляет в полицию.

Никлас страстно осуждает незаконную парковку. Фото Henning Schaffner

Самопровозглашенный "общественный инспектор" в интервью "Bild" жалуется, что в Германии за информирование не выплачивают бонусов. Было бы хорошо это ввести и какой-то процент от штрафов выплачивать информаторам. Как вот в Швеции, где таким помощникам платят.

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Хорошо там, где Никласа нет

Парень приводит пример, когда бы он это делал в Уппсале, что севернее Стокгольма, то имел бы официальное вознаграждение. Там за сообщение о незаконной парковке, на которое выписывают штраф, автору сообщения платят вознаграждение в размере 100 крон, что чуть меньше 9 евро.

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Если бы это было в Германии, то его кошелек имел бы солидное наполнение. Учитывая его активность, сумма обернулась бы на несколько десятков тысяч евро. В этой области он стал настоящим профи, сдал полиции в 2023 году более 4000 нарушителей, которые неправильно припарковали свои автомобили.

Пройти мимо припаркованных на велодорожках или тротуарах автомобилей Никлас просто не в состоянии – фотофиксирует и отправляет. Фото: открытые источники

Если точнее, то накатал более 4200 доносов. Делает это довольно профессионально, указывая не только время, место, но и при необходимости еще и добавляет фото замеров относительно расположения автомобилей к дорожным знакам.

Иногда эти расстояния в зоне запрета достигают нескольких дециметров, а это уже трактуется как нарушение ПДД.

Его ненавидят и одновременно обожают

Знаний ПДД парню хватает. Особенно в сегменте парковки. Никлас Маттеи уже называет себя мастером немецкого информирования и все активнее увлекается поиском случаев незаконной парковки.

Кто-то называет это хобби, кто-то – болезнью, но фанатов у парня достаточно много. Как и врагов.

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Никлас в окружении выпускников средней школы во время визита в Бад-Доберен. Фото: Henning Schaffner

Скажем, в Потсдаме за любителем-полицейским наблюдало несколько десятков человек, которые повсюду его сопровождали и наблюдали за работой. Парень в течение трех часов "поставил на уши" всю полицию. Он просто прошелся по улицам города и в течение трех часов отправил в местную полицию 50 сообщений.

Сам себе ревизор

Основным рабочим инструментарием является велосипед, оранжевая одежда и камера в телефоне. Фото: berliner-kurier

Однажды парня на железнодорожной станции Бад-Доберана встречал и сопровождал по городу со своей свитой сам бургомистр.

А всё потому, что мэр Йохен Аренц поспорил, что звёздный гость не сможет зарегистрировать нарушение более десяти машин.

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Чудак, надо знать Никласа, который даже с рулеткой сделает замер и нарушителя найдет. Проиграл с треском.

Любитель-полицейский или просто "стукач"?

За короткое время Никлас Маттеи увеличил охват в Instagram и TikTok. Несмотря на то, что тон в комментариях часто бывает резкий, за ним следят более 100 000 человек.

Во многих городах появились последователи, количество сообщений о незаконных парковках растет в десятки раз – службе общественного порядка городов на пятки уже наступают любители.

Конечно, многие относятся к таким действиям враждебно – считают стукачом. Иногда возникают даже противостояния с нарушителями.

Если случится, то и на маму донос накатает

Забавных, шоковых и резонансных историй хватает. Как-то во время турне Никласа в Гамбург известный ютубер Леон Машер опубликовал видео на своем канале о том, как парень фиксирует нарушения парковки.

Никлас даже на обычной прогулке вблизи дома выискивает повод для очередного информирования, читай доноса. Скриншот: Авто24

Вот тогда ютубер задал провокационный вопрос, вошедший в документальный фильм, пишет berliner-kurier.de.

Звезда YouTube поинтересовался, сообщит ли парень о своей матери, если та нарушит ПДД: "Скажем, ваша мама припарковалась неправильно, а вы об этом сообщите"?

Ответ шокировал: "Все равны перед законом".

Ну вот, один в один советский Павлик Морозов, который написал донос в милицию на своих родителей.

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Удивляться не нужно, поскольку уже в репортаже Spiegel TV, героем которого стал известный самопровозглашенный инспектор-любитель, можно было увидеть, как Никлас фиксирует нарушение стоянки, совершенное его соседом.

Другой случай также удивил. Никлас зафиксировал нарушение медицинскими работниками, которые доставили его в больницу после нападения, что вызвало резонанс:

"Хотя у меня была только травма руки, которая не угрожала жизни, они ехали с проблесковыми маячками и злоупотребляли использованием специальных прав и преимущества в соответствии с разделом 35, параграф 5a StVO", – сообщил парень.

Правда, с медиками парень разошелся с миром, в полицию сообщение не посылал, но замечание им сделал – негоже, мол, даже при условии звездной личности вносить такими действиями дискомфорт в дорожное движение, злоупотребляя предоставленными приоритетами.

Охота на нарушителей и денежная слава

От своих турне по городам и сообщений в полицию о нарушении водителями правил парковки парень ни копейки не получает. Проклятий хватает.

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Однако негатив владельцев машин компенсирует хороший источник денежных поступлений от участия в телепрограммах, телешоу и от рекламных сделок.

Деньги посыпались на парня чуть ли не с неба. Он довольно часто появляется на телевидении рядом со звездами, поскольку сам уже стал звездой. Его видно в рекламных сюжетах и рекламных кампаниях.

Взять интервью и у главного информатора Германии считают целесообразным самые рейтинговые каналы страны. Фото: Einsatz-Report24

За большие гонорары его заказывают на дискотеки, праздники городов, так называемые корпоративные мероприятия, где каждый желающий желает сфотографироваться с настоящим охотником за нарушителями парковки. Приглашений хватает. Приходится уже даже составлять график и выбирать наиболее "хлебные" заказы.

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Он стал настоящим мастером рекламы. Кстати, его страница в Facebook так и называется Anzeigenhauptmeister, то есть Мастер рекламы. И это довольно "хлебная" ниша.

Богатый, но скупой

"Я сам и пальцем не пошевелю. Я жду, пока компании обратятся ко мне, а потом говорю то, что они хотят услышать, и получаю за это деньги", – сообщил юноша для Bild.

При этом Никлас не скрывает, что скуп, как герой мультфильма Скрудж Макдак.

"Я люблю принимать пожертвования, но сам никому ничего не жертвую, потому что чужие беды не мое дело", – дал как-то парень отпор не очень дружелюбным комментаторам в одном из своих постов в Facebook.

Сейчас его активы находятся в низком семизначном диапазоне. Это состояние растет от регулярных гонораров.

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Между теми корпоративами, выступлениями и телесъемкой Никлас Маттеи находит время поехать в очередное турне по Германии и даже по соседним странам, где зафиксировать все то, что неправильно припарковано.

Интересно, что парень неожиданно наскок в города не делает, а информирует о дате поездки и прибытия заранее. Водители на время визита становятся дисциплинированными – образец законопослушности.

Если автомобиль перекрыл велосипедную дорожку, то основным оружием является камера телефона и – сообщение в полицию. Фото: Oliver Berg

Если не все, то большинство старается не нарушать правил парковки. Но надо знать Никласа – найдет нарушение и законное основание для штрафа и информирования там, где другие ее не видят.