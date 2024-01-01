В Евросоюзе могут установить единые штрафы за нарушение ПДД

Призыв к введению единых в ЕС санкций за нарушение ПДД озвучил профсоюз немецких полицейских. По его мнению, разная практика наказания водителей за нарушение требований дорожного движения в ЕС является дискриминационной.

На этом основании профсоюз Федеральной полиции Германии (GdP), как сообщает VerkehrsRundschau, призвал к стандартизации. Соответствующие письма с предложениями и обоснованием такой позиции уже подготовлены в правительственные структуры и руководство Евросоюза.

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Как известно, размер штрафов в странах Европы сильно отличается. В Польше за игнорирование ремня безопасности штрафуют лишь на 25 евро, а в Греции штраф за это составляет 350 евро.

Есть и другие разногласия. Некоторые страны устанавливают размер штрафов в зависимости от дохода нарушителя ПДД. Этот подход ввели, в частности, в Финляндии, Дании и Швейцарии. Эта же процедура касается вождения в нетрезвом состоянии.

"С помощью общего каталога штрафов мы можем последовательно вводить правила дорожного движения и повышать безопасность движения через национальные границы. Это важный шаг к нашей цели – сократить до нуля количество жертв ДТП", – подчеркнул председатель GDP Йохен Копельке.

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Как видим, история повторяется. Нечто подобное было с дорожными знаками, подвергшихся унификации. Речь идет о так называемой Венской конвенции о дорожных знаках от 8 ноября 1968 года. Это было выполнено с целью международной стандартизации дорожных знаков. Сейчас в Венской конвенции участвуют 69 стран мира.

Правда, много дорожных знаков, характерных для отдельных стран, все еще существуют и внедряются новые, о чем уже не раз редакция Авто24 рассказывала. Именно поэтому перед поездкой в какую-то страну стоит хотя бы пробежаться глазами по тамошним ПДД и ознакомиться со знаками, что обезопасит в дальнейшем от штрафов во время путешествий.