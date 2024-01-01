У Євросоюзі можуть встановити єдині штрафи за порушення ПДР

Заклик до запровадження єдиних в ЄС санкцій за порушення ПДР озвучила профспілка німецьких поліцейських. На її думку, різна практика покарання водіїв за порушення вимог дорожнього руху в ЄС є дискримінаційною.

На цій підставі профспілка Федеральної поліції Німеччини (GdP), як повідомляє VerkehrsRundschau, закликала до стандартизації. Відповідні листи з пропозиціями та обґрунтуванням такої позиції вже підготовлено до урядових структур та керівництва Євросоюзу.

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Як відомо, розмір штрафів у країнах Європи сильно відрізняється. У Польщі за ігнорування ременя безпеки штрафують лише на 25 євро, а у Греції штраф за це становить 350 євро.

Є й інші розбіжності. Деякі країни встановлюють розмір штрафів залежно від доходу порушника ПДР. Цей підхід запровадили, зокрема, у Фінляндії, Данії та Швейцарії. Ця ж процедура стосується водіння в нетверезому стані.

"За допомогою спільного каталогу штрафів ми можемо послідовно запроваджувати правила дорожнього руху та підвищувати безпеку руху через національні кордони. Це важливий крок до нашої мети — скоротити до нуля кількість жертв ДТП", – наголосив голова GDP Йохен Копельке.

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Як бачимо, історія повторюється. Дещо подібне було з дорожніми знаками, що зазнали уніфікації. Йдеться про так звану Віденську конвенцію про дорожні знаки від 8 листопада 1968 року. Це було виконано з метою міжнародної стандартизації дорожніх знаків. Зараз у Віденській конвенції беруть участь 69 країн світу.

Щоправда, багато дорожніх знаків, характерних для окремих країн, все ще існують та впроваджуються нові, про що вже не раз редакція Авто24 розповідала. Саме тому перед поїздкою до якоїсь країни варто хоча б пробігтися очима по тамтешнім ПДР та ознайомитися зі знаками, що убезпечить надалі від штрафів під час подорожей.