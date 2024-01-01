Спеціальні камери в Європі відслідковуватимуть машини, водії яких не сплатили штрафи

Пропонується моніторити трафік на основних магістралях за допомогою автоматизованих камер відеоспостереження. За розробленим алгоритмом такі автомобілі будуть відразу зафіксовані системою, а дані передаватимуться найближчому патрульному екіпажу в районі перебування автомобіля. Про це пише спеціалізований ресурс 40ton.net.

Повідомляється, що в основному порушення стосуються неправильного паркування, у тому числі за порушення заборони на паркування понад 25 годин. Це останнє правило є типово ідеєю Данії для боротьби з незаконним каботажем. Данія може штрафувати перевізників за паркування вантажівок більше ніж на 25 годин – рішення Суду ЄС.

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Тільки за останні три роки, в період 2021-2024 років, датчани наклали 11 тис. штрафів за порушення цього правила. Загальна вартість цих штрафів досягла в конвертації на українську валюту понад 5 млн грн, з яких сплаченими виявилося лише 2,5 тис. грн.

Камери спостереження на порталах і в поліцейських автомобілях допоможуть у стягненні штрафів. Система вказуватиме поліції ті вантажівки, які потребують зупинки та стягнення боргу. І хоча це ще тільки проєкт, а від намірів до реалізації ще далеко, Польща уже вивчає таку методику боротьби з вантажівками іноземної реєстрації.

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Як повідомляє згаданий вище спеціалізований ресурс 40ton.net, у Польщі протягом 2021-2024 років з усіх 11 тис. штрафів за паркування лише 4,8 тис. накладено штрафи на вантажівки, зареєстровані в Польщі. З них 449 проваджень, тобто менш як 10 відсотків, завершилися отриманням дебіторської заборгованості.

Далі поміж злісних порушників і неплатників штрафів перебувають вантажівки з Румунії (1,1 тис. штрафів, 64 сплачених), Болгарії (620 штрафів, 36 сплачених), Латвії (242 штрафи, 36 сплачених) та Естонії (208 штрафів, 14 сплачених). Українські фури в тих повідомленнях не фігурують.