Специальные камеры в Европе будут отслеживать иностранные машины, водители которых не оплатили штрафы

Предлагается мониторить трафик на основных магистралях с помощью автоматизированных камер видеонаблюдения. По разработанному алгоритму такие автомобили будут сразу зафиксированы системой, а данные полетят ближайшему патрульному экипажу в районе пребывания автомобиля. Об этом пишет специализированный ресурс 40ton.net.

Сообщается, что в основном нарушения касаются неправильной парковки, в том числе за нарушение запрета на парковку более 25 часов. Это последнее правило является типично идеей Дании для борьбы с незаконным каботажем. Дания может штрафовать перевозчиков за парковку грузовиков более чем на 25 часов – решение Суда ЕС.

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Только за последние три года, в период 2021-2024 годов, датчане наложили 11 тыс. штрафов за нарушение этого правила. Общая стоимость этих штрафов достигла в конвертации на украинскую валюту более 5 млн грн, из которых оплаченными оказалось лишь 2,5 тыс. грн.

Камеры наблюдения на порталах и в полицейских автомобилях помогут во взыскании штрафов. Система будет указывать полиции те грузовики, которые требуют остановки и взыскания долга. И хотя это еще только проект, а от намерений до реализации еще далеко, Польша уже изучает такую методику борьбы с грузовиками иностранной регистрации.

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Как сообщает упомянутый выше специализированный ресурс 40ton.net, в Польше в течение 2021-2024 годов из всех 11 тыс. штрафов за парковку только на 4,8 тыс. наложены штрафы на грузовики, зарегистрированные в Польше. Из них 449 производств, то есть менее 10 процентов, завершились получением дебиторской задолженности.

Далее среди злостных нарушителей и неплательщиков штрафов находятся грузовики из Румынии (1,1 тыс. штрафов, 64 оплаченных), Болгарии (620 штрафов, 36 оплаченных), Латвии (242 штрафы, 36 оплаченных) и Эстонии (208 штрафов, 14 оплаченных). Украинские фуры в тех сообщениях не фигурируют.