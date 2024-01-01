Полицейский пытался оштрафовать водителя беспилотного такси: видео

Как передает Carscoops, на записи с боди-камеры полицейского заметно, что он приблизился к автомобилю и был несколько озадачен, когда не увидел водителя за рулем, ведь не знал как поступить в такой ситуации.

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Интересно, что автомобиль автоматически опустил стекло на дверце водителя, чтобы патрульный мог поговорить с оператором Waymo через бортовое телекоммуникационное устройство. Сообщается, что полицейский не смог выписать штраф.

Waymo сначала отказалась комментировать инцидент, когда в компанию обратились журналисты AZCentral. Впоследствии представители Waymo уступила, утверждая, что Jaguar столкнулся с "неподходящими дорожными знаками" и система дала сбой примерно на 30 секунд.

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Материал AZCentral также содержит кадры ужасной езды Waymo в Финиксе, где видно, как I-Pace пересекает дорогу, как пьяный водитель.

Текущие законы, созданные с учетом водителей-людей, не позволяют автономным автомобилям или такси получать штрафы. Однако, возможно, в ближайшем будущем эта норма изменится.